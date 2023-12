Europas Anleger halten vor Zinsentscheiden die Füße still

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem jüngsten Rekordlauf haben die Anleger an Europas Börsen zum Wochenstart eine Verschnaufpause eingelegt.

Der Dax verharrte am Montag bei 16.760 Punkten, nachdem der deutsche Leitindex am Freitag ein frisches Allzeithoch von 16.782,72 Zählern erklommen hatte. Der EuroStoxx50 schob sich um 0,4 Prozent auf bis zu 4539 Punkte vor. "Viele Anleger sind bereits der Meinung, dass der Markt in diesem Jahr nicht mehr spürbar fallen wird, die Nachrichtenlage ist einfach zu positiv", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets."

Mit Spannung warteten Investoren vor allem auf die in dieser Woche anstehenden Zinsentscheide in den USA, der Eurozone sowie in Großbritannien. "Sowohl bei der Federal Reserve als auch bei der EZB rechnet kein Marktteilnehmer auf der letzten Notenbanksitzung in diesem Jahr mit einem weiteren Zinsschritt", konstatierte Christian Henke vom Broker IG. "Vielmehr dürfte sich nun die Frage stellen, wann die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank im kommenden Jahr das Zinsrad wieder zurückdrehen werden." Überraschend stark ausgefallene Arbeitsmarktdaten in den USA hatten den Wetten auf eine schnelle Zinssenkung zuletzt einen Dämpfer versetzt, zugleich aber die Aussicht auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft verstärkt.

DOLLAR FESTER - GOLD RUTSCHT UNTER 2000-DOLLAR-MARKE

Weitere Hinweise auf den künftigen Zinspfad der US-Notenbank erhofften sich Anleger von den am Dienstag erwarteten US-Inflationsdaten. Die Teuerungsrate dürfte Experten zufolge im November weiter gefallen sein. Im Vorfeld hielten sich Aktien-Anleger zurück. Die US-Futures deuteten auf einen verhaltenen Handelsauftakt an der Wall Street hin. Der Dollar-Index zog um 0,2 Prozent auf 104,21 Punkte an. Gold rutschte unter die Marke von 2000 Dollar; das Edelmetall verbilligte sich um bis zu 0,6 Prozent auf 1992 Dollar je Feinunze.

Am Rohölmarkt setzte die Furcht vor einer schwächelnden Nachfrage dem Ölpreis weiter zu. Trotz der Ankündigung des US-Energieministeriums, die strategischen Öl-Reserven wieder aufzufüllen, rutschte die Nordsee-Rohölsorte Brent und die leichte US-Sorte WTI jeweils in der Spitze um mehr als ein Prozent auf 75,01 Dollar beziehungsweise 70,35 Dollar je Barrel ab. Zur Verunsicherung trugen sinkende Verbraucherpreise in China bei, die erneut Zweifel an der wirtschaftlichen Erholung geschürt hatten.

ENCAVIS UNTER DRUCK - ROLLS-ROYCE GEFRAGT

Bei den Einzelwerten gab Encavis um rund sieben Prozent nach und führte damit die Verliererliste im MDax an. Die Analysten von Morgan Stanley hatten die Titel des Wind- und Solarparkbetreibers auf "underweight" von zuvor "equal-weight" heruntergestuft und dies mit einem drohenden höheren Kostendruck begründet. Dagegen schossen Morphosys-Aktien in der Spitze um rund 15 Prozent nach oben. Das Biotech-Unternehmen hatte neue Ergebnisse aus einer Phase-3-Studie mit seinem wichtigsten Hoffnungsträger Pelabresib vorgelegt, denen zufolge das Mittel die Standardtherapie bei Knochenmarkkrebs verbessere.

In London gehörten mit einem Kursplus von mehr als zwei Prozent die Titel von Rolls-Royce zu den größten Gewinnern. Der britische Triebwerkshersteller profitierte von einer Hochsetzung des Kursziel durch die Citi-Analysten. Die ausgegebenen mittelfristigen Ziele für den Betriebsgewinn und den freien Cashflow seien glaubwürdig und reduzierten die Unsicherheit erheblich, konstatierten die Experten.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)