FDP fordert Frankreich zu mehr Hilfe für die Ukraine auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat Frankreich zu mehr Unterstützung für die Ukraine in deren Abwehrkampf gegen Russland aufgefordert. Es könne nicht sein, dass sich die anderen europäischen Staaten darauf verlassen, dass die Deutschen das schon machen, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags am Montag in Berlin. "Das geht so nicht. Wir können nur gemeinsam helfen."

Deutschland werde seinen Verpflichtungen nachkommen, das wisse die Ukraine, betonte Strack-Zimmermann. Dies geschehe aber mit der Maßgabe, den europäischen Partnern zu sagen: "Dieses ist eine gemeinsame Herausforderung. Das bleibt sie."

Deutschland habe der Ukraine mit rund 38 Milliarden Euro geholfen, etwa 17 Milliarden davon liefen über europäische Hilfsfonds, rechnete die FDP-Politikerin vor. "Wenn ich unsere Freunde in Frankreich nehme, dann kommt so gut wie gar nichts aus dem französischen Haushalt, sondern dort wird weitergereicht, was aus Europa kommt, das ist ungefähr 14 Milliarden." Frankreich halte sich sehr zurück. "Das Resultat ist mehr als dürftig und sollte korrigiert werden", sagte Strack-Zimmermann./sk/DP/ngu