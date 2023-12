Mehr als jeder vierte Internetnutzer stößt im Netz auf "Hatespeech"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Mehr als jeder vierte Internetnutzer in Deutschland ist auf Webseiten oder in sozialen Medien auf Beiträge mit Hassrede gestoßen.

27 Prozent berichteten im ersten Quartal über entsprechende Erfahrungen mit "Hatespeech", wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Dazu zählen Informationen oder Kommentare, die feindselig oder erniedrigend gegenüber Personengruppen oder Einzelpersonen sind. Demnach waren rund 15,8 Millionen Internetnutzer im Alter von 16 bis 74 Jahren mit Hatespeech-Beiträgen konfrontiert – unabhängig davon, ob die als Hassrede wahrgenommenen Beiträge gegen die eigene Person oder andere gerichtet waren.

Jüngere Internetnutzerinnen und -nutzer nahmen häufiger Hatespeech wahr als ältere: So beobachteten mehr als ein Drittel (36 Prozent) der 16- bis 44-Jährigen Hatespeech-Beiträge. In der Altersgruppe von 45 bis 64 Jahren stieß ein Fünftel auf Hassrede im Netz, bei den 65- bis 74-Jährigen waren es 14 Prozent.

79 Prozent der Internetnutzer gaben an, dass die Angriffe aufgrund politischer oder gesellschaftlicher Ansichten erfolgten. 58 Prozent beobachteten Angriffe wegen der ethnischen Herkunft beziehungsweise rassistische Äußerungen, 54 Prozent nahmen diese wegen der sexuellen Orientierung von Personen wahr. Darüber hinaus wurde Hassrede auch der Religion oder Weltanschauung (47 Prozent), dem biologischen Geschlecht (38 Prozent) oder einer Behinderung (23 Prozent) zugeordnet. Mehrfachnennungen waren dabei möglich.

Beim Surfen im Netz stoßen User auch auf Falschinformationen, sogenannte "Fake News". Fast die Hälfte - 48 Prozent oder 27,8 Millionen Personen von 16 bis 74 Jahren - fand Informationen vor, die nach eigener Einschätzung unwahr oder unglaubwürdig waren.

Die Ergebnisse stammen aus der Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten. Dafür gelten in allen EU-Mitgliedstaaten einheitliche Definitionen sowie methodische Mindeststandards. Rund 92 Prozent der Bevölkerung in Deutschland zwischen 16 und 74 Jahren nutzten im ersten Quartal 2023 das Internet, was 57,4 Millionen Personen entsprach.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)