No-Spread-Aktion: Discount-Optionsscheine auf DAX-Aktien!

In der No-Spread-Aktion können vom 11. Dezember bis zum 17. Dezember Discount-Optionsscheine auf DAX-Aktien aus der Assetklasse Aktien zu den Haupthandelszeiten des Basiswerts ohne Spread gehandelt werden.* Anleger können dabei zum Beispiel Top-Jahresgewinner aus dem DAX wie Adidas und SAP in den Fokus nehmen. Auf der anderen Seite könnten aber auch Titel wie Bayer, welche zu den größten Verlierern des Jahres 2023 zählen, als antizyklische Gelegenheit interessant werden.

Deutscher Gigant mit breiter Produktpalette

Das Geschäftsmodell von Bayer AG ist vielschichtig und umfasst verschiedene Bereiche, darunter Gesundheit, Consumer Health und Agrarwirtschaft.

Pharmaceuticals – Der Gesundheitsbereich

Bayer ist international für wegweisende Entwicklungen im pharmazeutischen Bereich bekannt, insbesondere in Therapiegebieten wie Kardiologie, Onkologie und seltene Krankheiten. Zu den umsatzstärksten Produkten in diesem Segment zählen u.a. Aspirin, Eylea oder die Gadovist-Produktfamilie. Jüngst war es aber auch ein Fehlschlag in diesem Bereich, welcher einen panischen Ausverkauf ausgelöst hat. Am 19. November meldete Bayer, dass die OCEANIC-AF, eine Phase-III-Studie zur Untersuchung von Asundexian im Vergleich zu Apixaban (ein direktes orales Antikoagulans) bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko, vorzeitig beendet wird. Diese Entscheidung basiert auf der Empfehlung des unabhängigen Data Monitoring Committee (IDMC) im Rahmen der laufenden Studienüberwachung, die eine unterlegene Wirksamkeit von Asundexian im Vergleich zum Kontrollarm der Studie zeigte. Bayer wird die Daten weiter analysieren, um das Ergebnis besser zu verstehen und die Daten veröffentlichen. Asundexian ist ein Prüfpräparat und wurde weltweit bislang von keiner Gesundheitsbehörde zur Anwendung zugelassen.

Consumer Health

Bayer hat auch einen Bereich für Consumer Health, der rezeptfreie Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Dermatologieprodukte und andere Gesundheitsprodukte umfasst. Dieser Bereich zielt darauf ab, Verbrauchern Lösungen für ihre Gesundheitsbedürfnisse im Alltag anzubieten. Das Segment Consumer Health bietet überwiegend verschreibungsfreie (OTC = Over the Counter) Produkte in den Kategorien Dermatologie, Nahrungsergänzung, Schmerz, Magen-Darm-Erkrankungen, Allergien und Erkältung an. Zu den umsatzstärksten Produkten in diesem Segment zählen u.a. Alka-Seltzer, Afrin oder Redoxon.

Crop Science – Landwirtschaftliche Innovation

Bayers Einfluss erstreckt sich auch auf die Landwirtschaft, wo das Unternehmen mit Crop Science eine führende Rolle bei der Entwicklung innovativer Pflanzenschutzmittel, Saatguttechnologien und digitaler Lösungen spielt. Die Landwirtschaftssparte von Bayer arbeitet an nachhaltigen Methoden, um die Erträge zu steigern und gleichzeitig Umweltauswirkungen zu minimieren. Der Einsatz von digitalen Technologien wie Smart Farming und präziser Landwirtschaft trägt dazu bei, Ressourcen effizienter zu nutzen und Landwirten dabei zu helfen, nachhaltiger zu produzieren. In diesem Zusammenhang wurde zum Beispiel am 16. Oktober gemeldet, dass Bayer ein System für Direktsaatreis startet, das Treibhausgasemissionen und Wasserverbrauch um bis zu 40 % senken kann. Hierzu meldete Bayer die geplante Einführung in Indien auf einer Million Hektar, um bis 2030 zwei Millionen Kleinbauern und ihre Familien zu unterstützen. Die Ausweitung soll ab 2024 dann auch auf die Philippinen erfolgen. Bayer schätzt, dass bis zum Jahr 2040 Landwirte die Direktsaatmethode auf voraussichtlich 75 % der gesamten Reisanbaufläche in Indien nutzen könnten. Zu den umsatzstärksten Produkten in diesem Segment zählen u.a. Gaucho, Confidor und die Prosaro-Produktfamilie. Negativ fällt in dem Bereich allerdings immer wieder die übernommene Monsanto auf. Bis heute muss sich Bayer deshalb bei Gerichtsprozessen in Bezug auf das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat verantworten. In diesem Zusammenhang wurde Bayer im November in den USA zu einer Zahlung von weiteren 1,5 Mrd. USD verurteilt.

Belastendes Marktumfeld

Am 08. November hat Bayer den Bericht für das 3. Quartal präsentiert und den Jahresausblick bestätigt. Demnach wurde im 3. Quartal ein Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,2 % auf 10,342 Mrd. Euro erzielt, was u.a. auf Währungseffekte zurückgeführt wurde. Das bereinigte Konzernergebnis je Aktie sank um 66,4 % auf 0,38 Euro. Der Free-Cashflow reduzierte sich um 6,4 % auf 1,626 Mrd. Euro. Besonders positiv hat sich im Bereich Crop Science der Bereich mit Maissaatgut und Pflanzeneigenschaften entwickelt, wo der Umsatz um überragende 21,2 % gesteigert werden konnte. Doch auch der Bereich Sojabohnensaatgut und Pflanzeneigenschaften konnte dank höherer Lizenzeinnahmen in Lateinamerika um 15,6 % zulegen. Auf der anderen Seite ist der Bereich mit Herbiziden rapide um 17,3 % eingebrochen. Im Bereich der Pharmaceuticals glänzt derweil das Krebsmedikament Nubeqa mit einer annähernden Umsatzverdopplung. Kerendia, zur Behandlung der chronischen Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes, hat sogar noch stärkere Wachstumsraten zugelegt.

Trading-Idee: Discount-Optionsschein Long auf den Basiswert Bayer AG

Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens Bayer AG ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Discount-Optionsschein Long der DZ BANK bezogen auf die Bayer AG-Aktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DJ63CY). Dieses Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am 27.09.2024 (Rückzahlungstermin) fällig.

Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:

Liegt der Referenzpreis auf oder über dem Cap, erhält der Anleger am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der wie folgt ermittelt wird: Der Basispreis wird vom Cap abgezogen. Anschließend wird das Ergebnis mit dem Bezugsverhältnis multipliziert. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, aber über dem Basispreis, erhält der Anleger am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der wie folgt ermittelt wird: Der Basispreis wird vom Referenzpreis abgezogen. Anschließend wird das Ergebnis mit dem Bezugsverhältnis multipliziert. Liegt der Referenzpreis auf oder unter dem Basispreis beträgt der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin 0,001 EUR pro Produkt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an den Anleger zahlt, aufsummiert für sämtliche vom Anleger gehaltenen Produkte berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Anleger weniger als zehn Produkte halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die der Anleger hält, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Discount-Optionsschein Long mit Basiswert Bayer AG-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Bayer AG zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter dem Basispreis notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 11.12.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion

