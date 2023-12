Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu EU-Regulierung Künstliche Intelligenz

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu EU-Regulierung Künstliche Intelligenz:

Gegner des neuen KI-Gesetzes befürchten, dass die Regularien zu Schranken für Innovation in Europa werden und die Techbranche in den USA oder China der Industrie hierzulande erneut davonläuft. Sollte sich das bewahrheiten, wäre das für die EU tatsächlich ein fundamentales Problem. Wahrscheinlich werden sich manche Kritikpunkte bewahrheiten - und dann muss man nachbessern. Nicht abwarten hingegen kann man das, was nun mit dem Gesetz verhindert werden soll: künstliche biometrische Gesichtserkennungen etwa. Oder, dass eine KI Menschen in Klassen unterteilt. Nur wer vorsichtig ist, kann verhindern, dass Künstliche Intelligenz ausartet./yyzz/DP/mis