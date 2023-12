Scholz schürt Zuversicht - Haushaltsstreit wird bald gelöst sein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die seit Wochen zähen Haushaltsverhandlungen der Ampel-Spitzen können womöglich in dieser Woche abgeschlossen werden.

Sowohl Kanzler Olaf Scholz (SPD) als auch SPD-Co-Chefin Saskia Esken äußerten sich am Montag zuversichtlich, bald ein Ergebnis präsentieren zu können. Teilweise wird in der Koalition damit gerechnet, dass eine Grundsatzeinigung am Dienstag verkündet werden könnte. Denn am Mittwoch tagt bereits das Kabinett, zudem sind eine Regierungserklärung von Scholz zum bevorstehenden EU-Gipfel sowie eine Regierungsbefragung im Bundestag geplant, bevor der Kanzler nach Brüssel reist. Offen ist allerdings noch, ob die Einigung nicht am Veto von Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner scheitert. Aus seiner Partei kamen zu Wochenbeginn versöhnliche Töne.

"Wir sind so weit vorangekommen, dass man sehr zuversichtlich sein kann, dass wir es schaffen werden, Ihnen die Ergebnisse bald mitzuteilen", sagte Scholz in Berlin. Er will seine Verhandlungen mit Lindner und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) am Montagabend fortsetzen. Das Trio soll Ampel-Kreisen zufolge am späten Nachmittag zusammenkommen. "Da wird jetzt was gehen", sagte Esken im ZDF. Sie sei ausgesprochen zuversichtlich.

Die Grünen halten eine Einigung bis Mittwoch für möglich, wie Co-Parteichefin Ricarda Lang in Berlin signalisierte. Es werde auf jeden Fall noch im Dezember eine politische Einigung geben. Das letzte Wort nach den Dauerverhandlungen würden dann die Spitzen der Parteien und Fraktionen der Ampel-Partner haben. "Wir werden natürlich auch einen Koalitionsausschuss machen", so Lang, ohne einen zeitlichen Rahmen dafür zu nennen.

Seit dem weitreichenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Mitte November muss die Regierung ihre Finanzpolitik neu ordnen. Aktuell wird vor allem über den Haushaltsentwurf für 2024 verhandelt, in dem laut Lindner noch ein Loch von rund 17 Milliarden Euro gestopft werden muss. Andere Ampel-Vertreter gehen von wesentlich höheren Summen aus, um Investitionen nicht zu vernachlässigen. Deswegen geht der Streit im Kern um die Frage, ob die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wegen einer Notlage 2024 erneut und dann schon das fünfte Jahr in Folge ausgesetzt werden sollte. Dies wollen SPD und Grüne, die FDP lehnt es ab.

"Verfahren ist die Lage nicht", sagte der Chef der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, im Deutschlandfunk. Die fehlenden 17 Milliarden müssten in Relation zum Gesamtvolumen des Haushalts von etwa 450 Milliarden Euro gesehen werden. "Das ist stemmbar." Der eingeschlagene Konsolidierungspfad müsse aber fortgesetzt werden. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte in Berlin, Gründlichkeit müsse vor Schnelligkeit gehen. Er halte es aber für sehr realistisch, dass die Koalition eine Lösung finden werde. Steuererhöhungen erteilte er erneut eine Absage. "Das wäre der absolut falsche Weg."

KLIMASCHÄDLICHE SUBVENTIONEN SOLLEN ABGEBAUT WERDEN

Die Karlsruher Richter hatten 60 Milliarden Euro aus dem Klimafonds KTF gestrichen, weil diese auf verfassungswidrige Weise dorthin verschoben worden waren. Der Fonds ist in den vergangenen Jahren zum wichtigsten Finanzierungsvehikel für Klimaschutz und die Energiewende geworden. Auch andere Sondertöpfe werden nun überprüft, ob sie wie bisher vorgesehen genutzt werden können.

SPD-Fraktionsvize Achim Post plädierte in der "Rheinischen Post" für eine Aufstockung des Eigenkapitals der Deutschen Bahn. Außerdem gehe es in den derzeitigen Verhandlungen um den Abbau klimaschädlicher Subventionen. Dies dürfe aber nicht zulasten von Arbeitsnehmern mit geringen Einkommen gehen. Scholz hatte beim SPD-Parteitag bereits versprochen, dass es keinen Kahlschlag bei den Sozialausgaben geben wird. Dieser Posten ist der mit Abstand größte im Haushalt des Bundes. Laut Regierungssprecher Wolfgang Büchner stehen die Hilfen für die Ukraine nicht zur Disposition. "Daran wird sich nichts ändern."

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte, seine Partei stehe klipp und klar zur Schuldenbremse. "Wir haben in den letzten Jahren viele Probleme mit Geld zugeschüttet." Nun müsse das Stoppschild aus Karlsruhe ernstgenommen werden. Die CDU lehne auch ein neues Sondervermögen - also einen weiteren Nebenhaushalt - für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und den Klimaschutz ab. Darauf pochen vor allem die Grünen.

