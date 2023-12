US-Anleger vor Inflationsdaten und Fed-Entscheid nervös

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Erwartung wichtiger Termine im weiteren Wochenverlauf sorgt für nervöse Stimmung an der Wall Street.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Montag kaum verändert bei 36.254 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,2 Prozent auf 4593 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rutschte um 0,4 Prozent auf 14.340 Stellen ab.

Die Anleger warteten auf am Dienstag anstehenden US-Inflationszahlen und den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Die Währungshüter versuchen, mit höheren Zinsen die Teuerungsrate in Schach zu halten, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. "Powell hat eine Gratwanderung vor sich", sagte Commerzbank-Experte Rainer Guntermann. "Die vierteljährlichen Projektionen dürften ein langsameres Wachstum und eine niedrigere Inflation für das nächste Jahr wiedergeben, aber das ist wahrscheinlich kein grünes Licht für rasche Zinssenkungen." Das Risiko bleibe somit, dass die Markterwartungen eher einen Dämpfer bekommen.

Gefragt bei den Einzelwerten waren unter anderem Cigna mit einem Kurssprung von 13,4 Prozent. Der US-Krankenversicherer hat Insidern zufolge seine Pläne für eine milliardenschwere Übernahme des Rivalen Humana aufgegeben. Ein Kursrückgang beim Bitcoin um rund sechs Prozent drückte dagegen die Aktien von Kryptowährungs-Spezialisten wie, Coinbase und Marathon Digital, die zwischen knapp fünf und gut zehn Prozent verloren.

