Bisheriger Österreich-Chef übernimmt Tchibo-Spitze

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kaffee- und Handelskonzern Tchibo bekommt einen neuen Chef. Der bisherige Österreich-Chef Erik Hofstädter wurde am Dienstag vom Aufsichtsrat zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung der Tchibo GmbH berufen, wie das Unternehmen mitteilte. Er folgt Werner Weber, der 2021 kurzfristig aus dem Aufsichtsrat an die Spitze von Tchibo gewechselt war. Weber wird den Angaben zufolge zurück in den Aufsichtsrat der Tchibo GmbH wechseln.

Weber nannte seinen Nachfolger einen "profilierten Marketing- und Vertriebsexperten". Vor seiner dreijährigen Tätigkeit an der Spitze der österreichischen Tchibo-Tochter arbeitete der 45-Jährige den Angaben zufolge für Red Bull, Lindt & Sprüngli und Coca-Cola./kf/DP/ngu