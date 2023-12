COP28: Weltklimakonferenz soll offiziell enden - Verlängerung wahrscheinlich

DUBAI (dpa-AFX) - In Dubai soll an diesem Dienstag nach dem offiziellen Zeitplan die Weltklimakonferenz enden - eine Verlängerung galt jedoch als wahrscheinlich. In den vergangenen Jahren gingen Klimakonferenzen meist deutlich länger als geplant. Vertreter von rund 200 Staaten ringen in Dubai darum, ob bei dem UN-Treffen im Ölstaat der weltweite Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas beschlossen wird. Das Treffen mit mehr als 97 000 Teilnehmern läuft bereits seit knapp zwei Wochen, Gastgeber sind die Vereinigten Arabischen Emirate.

Viel Kritik von Umweltverbänden gab es daran, dass Konferenzpräsident Sultan Al-Dschaber gleichzeitig Chef des staatlichen Ölkonzerns Adnoc ist. Während der Konferenz rief er allerdings die Weltgemeinschaft mehrfach zu Ehrgeiz auf und nannte das international vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, seinen "Nordstern"./swe/DP/ngu