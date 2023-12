DAX® - Erfolgssträhne mit Schönheitsfehlern

Der DAX® startete mit einer geringen Hoch-Tief-Spanne von weniger als 100 Punkten in die zweitletzte volle Handelswoche des Jahres. Dennoch gelang den deutschen Standardwerten erneut ein neues Allzeithoch (16.818 Punkte). Unter dem Strich steht damit wieder einmal eine weiße Tageskerze zu Buche – übrigens die zehnte in Serie. Mit anderen Worten: Bisher hat das Aktienbarometer im Dezember nur positive Tageskerzen ausgeprägt und setzt somit die Erfolgssträhne vom November nahtlos fort. Übergeordnet ist eine Rally um mehr als 2.000 Punkte binnen weniger Wochen alles andere als alltäglich. Die dynamische Aufwärtsbewegung seit Ende Oktober hat bei den Indikatoren deutliche Spuren hinterlassen. So ist beispielsweise der RSI mit einem Wert von 84 inzwischen massiv heißgelaufen. Derart hoch im überkauften Terrain notierte der Oszillator zuletzt im November 2017. Damals schlug sich der DAX® zunächst noch wacker, ehe ein schwacher Jahresauftakt 2018 und ein insgesamt herausforderndes 1. Quartal 2018 folgten. Eine mögliche Blaupause für den Jahresbeginn 2024? Es würde zumindest zu dem ebenfalls recht euphorischen Sentiment passen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

