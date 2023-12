EQS-News: C-QUADRAT und ARTS starten Kooperation mit Finanzfuchsgruppe

Emittent / Herausgeber: ARTS Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

12.12.2023 / 10:45 CET/CEST

C-QUADRAT und ARTS starten Kooperation mit Finanzfuchsgruppe Wien, 12.12.2023. Über eine neu gegründete Beteiligungsgesellschaft, die C-QUADRAT ARTS Ventures, haben sich die Gründer von C-QUADRAT und ARTS an der Finanzfuchs Holding, dem aktuell dynamischsten Allfinanzdienstleister Österreichs, beteiligt. Durch die Zusammenarbeit sollen Synergiepotenziale aus den drei Allfinanzbereichen Versicherungen, Finanzierungen und Veranlagungen genutzt und zukünftig neue Produktideen für die Finanzfuchsgruppe entwickelt werden. ARTS Asset Management, in den letzten 20 Jahren europaweit mit mehr als 370 Awards für die Performance seiner Produkte ausgezeichnet, verwaltet aktuell etwa 2 Milliarden Euro an Kundengeldern und bringt vor allem ihr Know-how im Veranlagungsbereich mit ein. Im Gegenzug profitiert die Kooperation vom Vertriebsnetz der Finanzfuchsgruppe, welches in der Vergangenheit vor allem im Versicherungsbereich sehr erfolgreich aufgebaut wurde. Über weitere mögliche Expansionspläne auf Vertriebs- bzw. Produktebene, sowohl im Inland als auch im benachbarten Ausland, wird bereits intensiv nachgedacht. Leo Willert, Gründer und Head of Trading bei ARTS Asset Management: „Wir freuen uns, künftig mit der Finanzfuchsgruppe zu kooperieren und gegenseitig vom Netzwerk und der Expertise des anderen zu profitieren. Die Finanzfuchsgruppe hat bisher vor allem im österreichischen Versicherungsmarkt für frischen Wind gesorgt. Wir möchten nun die weitere Expansion durch die Entwicklung weiterer starker Marken im Bereich der Vermögensverwaltung und den internationalen Markteintritt in jenen Ländern, in denen die ARTS-Produkte bereits jetzt erfolgreich vertrieben werden, konstruktiv begleiten.“ Christian Mattasits, Geschäftsführer bei der Finanzfuchsgruppe GmbH, resümiert: „Mit der ARTS Asset Management haben wir einen etablierten und erfolgreichen Vermögensverwalter als Partner gewonnen, mit dem wir zusammen weitere Ideen für die Digitalisierung im Asset Management entwickeln und umsetzen können.“ Über ARTS Asset Management ARTS Asset Management, ein Unternehmen der C-QUADRAT Investment Gruppe, wurde 2003 gegründet und hat sich auf das Management von quantitativen Total-Return-Strategien spezialisiert. Auf Grundlage eines selbstentwickelten Handelssystems werden sämtliche Anlageentscheidungen anhand komplexer mathematischer Algorithmen und daher unabhängig von menschlichen Emotionen, wie z.B. Angst oder Gier, getroffen. Investiert wird systematisch, nach technischen bzw. quantitativen Kriterien, in jene Branchen bzw. Sektoren, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen. ARTS zählt mit seinen Mischfonds zu den Pionieren der Trendfolge. Die ARTS-Produktpalette umfasst mittlerweile 13 flexibel gemanagte Fonds und erhielt in den letzten Jahren in Summe mehr als 370 Awards und Auszeichnungen renommierter Adressen. Über Finanzfuchsgruppe GmbH Die Finanzfuchsgruppe GmbH hat sich als Dienstleister für den Allfinanzmarkt in Österreich etabliert. Mit innovativen und digitalen Tools revolutioniert die Primärmarke Finanzfuchsgruppe GmbH in den Bereichen Versichern, Finanzieren und Investieren den österreichischen Markt. Immofuchs24 als neue Marke wird das Angebot im Bereich Immobilien erweitern. Kontakt ARTS ARTS Asset Management GmbH

Manuela Pichler

Telefon: +43 1 955 95 96 436

E-Mail: m.pichler@arts.co.at

www.arts.co.at Kontakt Finanzfuchs Finanzfuchsgruppe GmbH

Helmut Hiesinger

Telefon: +43 676 444 88 01

E-Mail: helmut.hiesinger@finanzfuchsgruppe.at

www.finanzfuchsgruppe.at



Kontakt Presse Deutschland edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

Telefon: +49 69 905 505-57

E-Mail: arts@edicto.de Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIPs - KID) sowie der Jahresbericht/Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der Kapitalanlagegesellschaft Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln und bei der Kapitalanlagegesellschaft HANSAINVEST, Hanseatische InvestmentGmbH, Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg und bei der ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien, sowie am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main, sowie im Internet unter www.ampega.de, www.hansainvest.com, und www.arts.co.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Trends können sich ändern und negative Renditeentwicklungen nach sich ziehen. Ein trendfolgendes Handelssystem kann Trends über- oder untergewichten.

