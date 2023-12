EQS-News: La Française: Keine voreilige Zinssenkung

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Marktbericht/Marktbericht

Keine voreilige Zinssenkung von François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM Es wird erwartet, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Federal Open Market Committee – FOMC) auf seiner kommenden Sitzung die aktuellen Zinssätze beibehält. Der Fed-Vorsitzende Powell wird die Abhängigkeit der Geldpolitik von den Wirtschaftsdaten betonen. Es werden zwar einige geringfügige dovishe Änderungen in der Erklärung erwartet, die auf niedrigere Zinssätze für 2024 und 2025 hindeuten, doch sind keine wesentlichen Änderungen abzusehen. Unsere Erwartungen: Die Leitzinsen der Fed werden weiterhin zwischen 5,25 % und 5,50 % liegen.

Jerome Powell könnte eine potenzielle Zinserhöhung andeuten, falls erforderlich.

Würdigung gewisser Fortschritte bei der Erreichung des Inflationsziels, aber Fed-Vorsitzender Powell wird vor verfrühten Zinssenkungen warnen.

Der Zeitplan für den Abbau der Fed-Bilanz dürfte unverändert bei 95 Mrd. US-Dollar pro Monat liegen.

Dot-Plot-Prognosen: Niedrigere Medianpunkte für 2024, 2025 und 2026 (-25 Basispunkte über die gesamte Kurve).

Wachstumsprognose für 2023 auf 2,5 % revidiert, jedoch unverändert für 2024 bis 2026.

Erwartete Abwärtskorrekturen der medianen Gesamt- und Kerninflationserwartungen für 2023, 2024 und 2025. Insgesamt dürfte der Fed-Vorsitzende Powell eine ausgewogene Haltung beibehalten und darauf abzielen, die Erwartungen auf eine frühzeitige Zinssenkung im Jahr 2024 zu dämpfen. Angesichts des raschen Inflationsrückgangs in Richtung des 2 %-Ziels könnte es sich jedoch als schwierig erweisen, die Marktteilnehmer zu überzeugen. Externe Faktoren wie die anstehenden VPI-Zahlen, Anleiheauktionen oder Ankündigungen der Finanzministerien könnten die Fixed-Income-Märkte stärker beeinflussen als die Pressekonferenz des FOMC. La Française Pressekontakt La Française Systematic Asset Management GmbH

Disclaimer Dieser Kommentar dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken und ist nicht als Prognose, Research-Produkt oder Anlageberatung gedacht und sollte auch nicht als solche verstanden werden. Er stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung dar, in bestimmte Anlagen zu investieren oder eine Anlagestrategie zu verfolgen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die von der La Française Gruppe geäußerten Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Meinungen können von denen anderer Anlageexperten abweichen. Herausgegeben von La Française AM Finance Services mit Hauptsitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, einem von der Autorité de Contrôle Prudentiel als Wertpapierdienstleistungsunternehmen regulierten Unternehmen, Nr. 18673 X, einer Tochtergesellschaft von La Française. La Française Asset Management wurde von der AMF unter der Nr. GP97076 am 1. Juli 1997 zugelassen.

