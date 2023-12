GNW-Adhoc: Boyden expandiert in Europa und begrüßt sechs neue Partner

^FRANKFURT AM MAIN, Dec. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boyden, eine der weltweit

führenden Personalberatungen, heißt die neuen Partner Alan Finnegan (https://www.boyden.com/alan-finnegan/contact/index.html#subnav) in Irland, Francisco Cervera (https://www.boyden.com/francisco-cervera/index.html) in Spanien, Riemer Ike Fokkema (https://www.boyden.com/riemer-ike- fokkema/index.html#subnav) in den Niederlanden und Julien Ortner (https://www.boyden.com/julian-ortner/index.html) in Großbritannien willkommen. Das regionale Team gratuliert auch Elena Stoitchkova (https://www.boyden.com/elena-stoitchkova/index.html) in Bulgarien zu ihrer Beförderung zum Principal, der Vorstufe zur Boyden-Partnerschaft. ?Das signifikante Wachstum unserer europäischen Partnerschaft ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer globalen Strategie, mit der wir den steigenden Anforderungen unserer Klienten in der gesamten Geschäftswelt gerecht werden. Durch unseren einzigartigen partnerschaftlichen Ansatz können wir unsere Kunden bei jeglichen Herausforderungen - aktuell oder in der Zukunft - unterstützen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und heißen unsere neuen Expert:innen im Kreise unserer weltweiten Partnerschaft herzlich willkommen", erklärt Kathleen Dunton (https://www.boyden.com/kathleen-dunton/index.html), Managing Partnerin bei Boyden Deutschland und Chairman der Boyden World Corporation. Boyden ist weltweit eine der angesehensten Personalberatungen, die mit Kunden, Stakeholdern und Investoren über den gesamten Karrierezyklus hinweg zusammenarbeitet. Partner in rund 30 europäischen Ländern bieten Executive Search (https://www.boyden.com/executive-search/index.html), Leadership Consulting (https://www.boyden.com/leadership-consulting/index.html) und Interim Management (https://www.boyden.com/interim-management/index.html) für führende Digitalunternehmen, Familien- und Privatunternehmen, regionale Mittelständler, durch Private Equity und Venture Capital finanzierte Unternehmen sowie für multinationale Konzerne. Boyden Interim Management zählt zu den Marktführern und betreut seine Kunden an insgesamt acht Standorten in Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden, Norwegen und Großbritannien. Boyden Leadership Consulting bietet seinen Kunden weltweit Onboarding & Integration, Assessment & Profiling, Leadership Development, Executive & Team Coaching sowie Nachfolgeplanung und -management. Alan Finnegan (https://www.boyden.com/alan-finnegan/contact/index.html#subnav), neuer Partner in Dublin, kann neben einer Karriere im Finanz- und Managementsektor auf mehr als zehn Jahre Erfahrung in Executive Search, Recruiting und Human Resources Management zurückgreifen. Er deckt ein breites Spektrum von Branchen ab und kann eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei der Suche nach Führungskräften auf Vorstands- und C-Level-Ebene vorweisen. Finnegan war Senior Partner bei einer der fünf größten irischen Personalberatungen und davor Gründer einer Personalvermittlung für Irland und Großbritannien. Francisco Cervera (https://www.boyden.com/francisco- cervera/contact/index.html#subnav), neuer Partner in Valencia, ist eine Führungspersönlichkeit mit 25 Jahren Industrieerfahrung, insbesondere in den Bereichen Fertigung, Energie und Automotive. Seine technischen und ingenieurwissenschaftlichen Fähigkeiten setzt er ein, um Kunden bei ihren Industriestrategien zu unterstützen, einschließlich der Bereiche Systeme, Beschaffung und Qualität sowie Restrukturierung, Wachstum und Akquisitionen. Cervera war zuvor COO bei Grupo Halcón Cerámicas und davor COO bei Power Electronics. Der neue Partner in Amsterdam, Riemer Ike Fokkema (https://www.boyden.com/riemer-ike-fokkema/contact/index.html#subnav), ist seit mehr als 25 Jahren in den Bereichen Personal-, Talent- und Organisationsentwicklung für multinationale Unternehmen in der Chemie-, Automobil- und Hightech-Industrie tätig. Er verfügt über umfangreiche Beratungserfahrung in Europa, dem Mittleren Osten, Asien und Nordamerika sowie über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Teamperformance, Vergütung und Diversity, Gleichberechtigung und Inklusion (DIE). Zuvor war Fokkema Corporate Director, People, US, Europe & Middle East bei ASM International und davor HR Director, Europe & Russia bei DSM. Julien Ortner (https://www.boyden.com/julian-ortner/index.html), neuer Principal in London, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Executive Search. Er ist spezialisiert auf die Bereiche Recht, Risikomanagement, Compliance und Governance sowie Change-Management, Managementvergütung und Nachfolgeplanung. Er arbeitet mit Aktiengesellschaften, Finanzinstituten, privaten und börsennotierten Unternehmen zusammen, die Rechtsberater, Prokuristen und andere risiko- und aufsichtsrechtlich orientierte Führungskräfte suchen. Zuvor war Ortner Partner bei einem globalen Executive Search-, Talent- und Leadership- Beratungsunternehmen, wo er die Abteilung General Counsel und Governance leitete. Über Boyden Boyden ist eine der weltweit führenden Personalberatungen mit mehr als 70 Büros in über 45 Ländern und wurde 1946 vom Pionier der Direktansprache, Sydney Boyden, in New York gegründet. In Deutschland ist Boyden seit 1983 mit 26 Partnern in Büros in Düsseldorf, Frankfurt am Main, Stuttgart und München vertreten und deckt alle für die deutsche Wirtschaft relevanten Märkte ab. Neben seinen Executive Search- und Leadership Consulting-Lösungen bietet Boyden über Boyden Interim Management passgenaue Interimslösungen an. Boyden Interim Management platziert Top-Manager für einen begrenzten Zeitraum, damit Unternehmen unternehmerischen Sondersituationen schnell und kompetent begegnen und Transformationsprojekte effizient umsetzen können. Boyden gehört zu den Top-Unternehmen auf der Forbes-Liste "Americas Best Executive Recruiting Firms for 2023". Weitere Informationen unter: www.boyden.de (http://www.boyden.de) und www.boydeninterim.de (http://www.boydeninterim.de). 