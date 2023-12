GNW-Adhoc: Pangea veröffentlicht Jahresbericht und fortschrittliche Produkte

^ROCHESTER HILLS, Michigan, Dec. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pangea, Automobilzulieferer für Leder, gibt die Veröffentlichung seines zweiten Nachhaltigkeitsberichts (https://www.pangeamade.com/sustainability#Nachhaltigkeit), wichtiger Fortschritte und eine Reihe fortschrittlicher Produkte bekannt. Das Unternehmen hat sich zu einer transparenten Offenlegung der Aktivitäten im Bereich der sozialen Verantwortung von Unternehmen (Corporate, Social Responsibility, CSR) verpflichtet. Dazu gehört die Beschleunigung der Nachhaltigkeit der Produktion und der Produktentwicklung in Verbindung mit einer verbesserten CO(2)-Bilanz und einer stärkeren Konzentration auf die öffentliche Wahrnehmung einer modernen Lederbranche. Ein großer Teil des Berichts für das Jahr 2022 hebt die Ergebnisse des Nachhaltigkeitsplans hervor, der mit dem ersten Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens für das Jahr 2021 begann. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben den Stromverbrauch um 3 % gesenkt und im Vergleich zu 2021 10 % mehr Abfälle recycelt, um nur einige der wichtigsten Kennzahlen zu nennen. Pangea beschreibt seine Nachhaltigkeitsstrategie als Leitfaden für den Wandel hin zu einer kreislauforientierten Lederbranche. Das Unternehmen verwendet ein Substrat, das sonst auf der Mülldeponie landen würde, und verarbeitet es zu echtem Leder, wobei es sich um ein faires und gleichberechtigtes Unternehmen handelt. Die CSR-Ziele sehen eine deutliche Verringerung der Umweltauswirkungen vor, einschließlich des Einsatzes von 70 % mehr erneuerbarer Chemie als im Jahr 2021. Neben der Bekanntgabe des 2. Jahresberichts des Unternehmens veröffentlicht Pangea eine Reihe von fortschrittlichen Produkten (https://www.pangeamade.com/what-we-do/products#Fortschrittliche-Produkte) für seine Automobilkunden. Inspiriert von der natürlichen Welt, sind die fortschrittlichen Produkte (https://www.youtube.com/watch?v=MXcNJfb1ppA&t=24s) von Pangea die perfekte Leinwand für die Gestaltung einzigartiger Luxusinterieurs. Wie die Ausstattungslinien eines neuen Fahrzeugs sind auch die Innenraumlösungen von Pangea biobasiert, und das Herstellungsverfahren umfasst verschiedene Prozesse, natürliche Chemie, mechanische Verfahren und sorgfältige Handwerkskunst. ?Angetrieben von den sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnissen der Automobilkunden kombinieren wir unsere eigenen Gerb- und Zurichtverfahren zur Herstellung von Lederprodukten. Diese Produkte werden zum Leben erweckt und durch eine Vielzahl von Veredelungen und individuellen Zuschnitten wahrhaftig personalisiert, bevor sie zur Sitzmontage geliefert werden." - Roger Pinto, Director of Innovation & Sustainability Nach Angaben von Pangea werden diese neuen Produkte derzeit von Automobilherstellern in aller Welt getestet und für den Einsatz vorbereitet. Eine Materialrezeptur hat ein um 10 % geringeres CO(2)-Emissionspotenzial bei der Herstellung im Vergleich zu Standardoberflächenmaterialien, und eine andere besteht zu über 90 % aus biobasiertem Material, wobei mehr als ein Drittel der Chemie vollständig erneuerbar ist. Über Pangea Pangea ist ein globaler Lederlieferant für die weltweit führenden Automobilmarken und bietet Materiallösungen, die die Zukunft der natürlichen Innenausstattung vorantreiben. Pangea hat seinen Hauptsitz in Rochester Hills, Michigan, und bedient seine Kunden auf vier Kontinenten mit fast 3.500 Teammitgliedern. Weitere Informationen finden Sie unter www.pangeamade.com (http://www.pangeamade.com), und folgen Sie uns auf LinkedIn (@Pangea-made). Medienkontact Jacquelyn Smith Director, Corporate Marketing 248-436-2200 jsmith@pangeamade.com (mailto:jsmith@pangeamade.com) Ein Video zu dieser Meldung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/19219fd0-69a4-4190-ae1e- ace28443b934 Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af84752f-83b8-407c-a276- 500a9721ec7b https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f10c7c5-21e8-4926-99df- caaca58aa20f https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22229213-6879-4fcc-a348- 6c164f03c655 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/70398143- 0bb4-462a-8758-661b38e0c9a9 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1f3b477f-f85c-4fe8-a900- 1cfbe44a0b0d https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dbc070e-2789-4d1a-9058- bccd75883657 °