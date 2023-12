GNW-Adhoc: ShentuChain startet OpenBounty: Eine Web3 Open-Bounty-Plattform

^New York, Dec. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ShentuChain (https://www.shentu.technology/) gibt stolz den Start von OpenBounty bekannt, einer innovativen Plattform, die darauf abzielt, Bug-Bounty-Programme zu revolutionieren und die Sicherheit im Web3-Ökosystem zu stärken. OpenBounty entsteht als Antwort auf die inhärenten Risiken und Schwachstellen, die in der Web3-Branche verbreitet sind. Mit dem raschen Wachstum und der Evolution der Blockchain-Technologien ist die Notwendigkeit einer effektiven Sicherheitsinfrastruktur noch nie so entscheidend gewesen. OpenBounty begegnet diesem Bedarf, indem es eine dezentrale Plattform bereitstellt, die Web3- Protokolle mit erfahrenen White-Hat-Hackern verbindet und so die Sicherheit von Projekten gewährleistet und gleichzeitig ethische Hacking-Bemühungen belohnt. OpenBounty setzt einen neuen Maßstab in der Web3-Branche mit seinem beispiellosen Engagement für Transparenz und Effizienz. Dies wird durch den Einsatz von ShentuChain gewährleistet, was dauerhafte und manipulationssichere Aufzeichnungen von Projektvulnerabilitäten und Bug-Berichten ermöglicht. Die Veröffentlichung aller Ergebnisse und Details des Prämienprogramms auf der Chain sorgt für beispiellose Transparenz. Diese Herangehensweise, zusammen mit der bevorstehenden Einführung von On-Chain-Zahlungen für Prämienauszahlungen, optimiert den Belohnungsprozess und gewährleistet eine zeitnahe, effiziente und überprüfbare Entschädigung für Sicherheitsexperten. Im Mittelpunkt von OpenBountys Ansatz steht die Entwicklung einer Dezentralen Autonomen Organisation (DAO) für White-Hat-Hacker, die sich direkt mit den Herausforderungen im Bug-Bounty-Markt auseinandersetzt. Die maßgeschneiderten Dashboards von OpenBounty für Web3-Kunden und White Hats vereinfachen das Prämienmanagement und die Zusammenarbeit, während ShentuChains Engagement für die Festlegung von Industriestandards und die Förderung eines vielfältigen Ökosystems die Auswirkungen der Plattform verstärkt und sowohl wirtschaftliche als auch Netzwerkeffekte im Web3-Raum vorantreibt. Mit OpenBounty festigt ShentuChain seine Position als Vorreiter in Sachen Blockchain-Sicherheit und markiert die neueste Entwicklung in seinem Bekenntnis zum Schutz der Zukunft von Web3. Über ShentuChain ShentuChain, gegründet im Jahr 2019, begann ursprünglich als Abteilung von CertiK, einem führenden Sicherheitsunternehmen in der Web3-Branche. Im Jahr 2020 traf CertiK die strategische Entscheidung, ShentuChain als eigenständige Einheit auszugliedern. Seit dieser Trennung operiert ShentuChain eigenständig. ShentuChain hat sich dazu verpflichtet, die Sicherheit und das Vertrauen in dezentral en Technologien voranzutreiben. Mit Fokus auf Innovation und Zusammenarbeit strebt ShentuChain danach, Entwickler, Unternehmen und Benutzer mit Tools und Plattformen auszustatten, die neue Maßstäbe in Sicherheit und Effizienz setzen. In der Vision einer sichereren dezentralen Zukunft widmet sich ShentuChain der Entwicklung von Lösungen, die Vertrauen aufbauen und die Innovation im Web3-Raum fördern. °