Snowflake - Mögliche Bodenbildung

Die starke Novemberperformance hat die Snowflake-Aktie wieder an ein charttechnisch extrem spannendes Niveau herangeführt. Nachdem der Technologietitel von November 2021 bis Juni 2022 massive Kursverluste hinnehmen musste, arbeitet das Papier seither an einer Stabilisierung. Entscheidend für den Abschluss der Bodenbildung ist nun ein Spurt über die horizontalen Barrieren zwischen rund 185 USD und gut 205 USD. Der beschriebene Widerstandsbereich wird dabei durch das 23,6%-Fibonacci-Retracement der gesamten Abwärtsbewegung (185,49 USD) noch zusätzlich untermauert. Gelingt der Befreiungsschlag, dann eröffnet sich aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einbruchs ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 90 USD. D. h. langfristig sind im Erfolgsfall durchaus wieder Notierungen im Bereich von knapp 300 USD möglich. Auf dem Weg dorthin markiert die Kombination aus einem weiteren Fibonacci-Level (232,02 USD) und dem Tief vom Januar 2022 (232,83 USD) ein wichtiges Etappenziel. Im Ausbruchsfall bietet sich dagegen eine engmaschige Absicherung auf Basis des Tiefs vom Mai 2021 bei 184,71 USD an, womit gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet ist.

Snowflake (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Snowflake

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

