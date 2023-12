UNHCR-Weltflüchtlingsforum startet mit Ministerin Schulze in Genf

GENF (dpa-AFX) - In Genf treffen sich ab Mittwoch Politik und Zivilgesellschaft zu dem größten internationalen Treffen über Flüchtlingsfragen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) erwartet rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vertreten sind neben Flüchtlingen auch UN- und Hilfsorganisationen und Regierungen. Aus Deutschland nimmt Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) teil.

Es geht bei dem dreitägigen Treffen unter anderem um nachhaltige Lösungen für Flüchtlinge in Gastländern, Hilfe für Länder bei der Aufnahme und wie Fluchtgründe erfolgreich bekämpft werden können. Das Forum findet zum zweiten Mal nach 2019 statt.

Das UNHCR hat Länder eingeladen, Verpflichtungen einzugehen. Die Bundesregierung will unter anderem mehr Geld für ein UNHCR-Programm mit Studienstipendien geben. Sie will auch bis 2027 mindestens 200 000 Arbeitsplätze für Vertriebene und Flüchtlinge in Syrien und seinen Nachbarländern schaffen./oe/DP/ngu