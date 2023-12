Ampel beendet Hängepartie um Haushalt 2024

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die Spitzen der Ampel-Koalition in der Bundesregierung auf einen Haushalt 2024 geeinigt.

Dabei soll die Schuldenbremse vorerst nicht ausgesetzt werden, wie Reuters am Mittwoch aus Koalitionskreisen erfuhr. Die Vorhaben im Klima- und Transformationsfonds (KTF) blieben aber im Kern bestehen. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Am Mittag wollen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP), die bis in den frühen Morgen um eine Einigung gerungen hatten, vor die Presse treten.

Hauptstreitpunkt war bis zuletzt die Frage, ob neben Einsparungen im Haushalt die Schuldenbremse auch für das Jahr 2024 ausgesetzt werden soll. Nun hieß es in Koalitionskreisen, dass die Schuldenbremse im kommenden Jahr zunächst wieder greifen solle, nachdem sie für 2023 nachträglich und damit das vierte Jahr in Folge ausgesetzt wird. Möglicherweise könne später im Jahr eine Notlage wegen des Kriegs in der Ukraine erklärt und die Schuldenbremse dann ausgesetzt werden, sagte einer der Insider. Mehrere mit den Plänen Vertraute machten deutlich, die Vorhaben im Klima- und Transformationsfonds (KTF) würden im Wesentlichen weiter finanziert. So sollten etwa Bürger und Unternehmen von den Kosten der Förderung Erneuerbarer Energien entlastet werden und die Hilfen für die Industrie für die grüne Transformation nahezu wie geplant fließen.

Trotz der Einigung steuert die Regierung für 2024 zunächst auf eine vorläufige Haushaltsführung zu, bei der Finanzminister Lindner das letzte Wort bei neuen Ausgaben hat. Die Beratung und Verabschiedung des Haushalts durch den Bundestag wäre frühestens im Januar möglich. Offen war am Mittwoch auch noch, ob die sogenannte Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Etat 2024 noch vor Weihnachten stattfinden kann. Dafür wäre eine Sondersitzung kommende Woche in der Weihnachtspause nötig. In der Koalition hieß es, das werde zeitlich sehr schwer, etwa wenn die Union auf einer Anhörung zu den Änderungen bestehe.

SPD: BEREINIGUNGSSITZUNG NOCH 2023 WÜNSCHENSWERTDie Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Katja Mast, sagte, es sei wünschenswert, eine Bereinigungssitzung noch in diesem Jahr zu haben. Das Parlament könne damit weitere Klarheit schaffen. Bei der Bereinigungssitzung legt der Haushaltsausschuss letzte Hand an den Etat. Danach gibt es in der Regel keine Änderungen mehr. Die Verabschiedung durch den Bundestag ist dann nur noch Vollzug. Laut Mast könnte die Sitzung auch später stattfinden, ohne dass die Verabschiedung des Etats im Januar gefährdet wäre. "Mit politischem Willen ist auch eine Verabschiedung durch den Bundesrat noch im Januar machbar", fügte Mast mit Blick auf die Länderkammer hinzu.

Scholz will am Nachmittag vor dem Bundestag eine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Gipfel abgeben. Dabei dürfte er auch auf die Haushaltseinigung eingehen. Für den Nachmittag wurde auch eine Sitzung des Koalitionsausschusses der Partei- und Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP geplant.

Scholz, Habeck und Lindner hatten mehrfach nächtelang um den Etat gerungen. Vizekanzler Habeck ließ am Morgen durchblicken, dass es dabei auch um den Fortbestand der Koalition ging. "Die Verhandlungen sind fertig", schrieb er am Mittwochmorgen um 05.15 Uhr im internen Chat der Grünen-Fraktion, wie Reuters bestätigt wurde. Die Regierung stehe noch, das Ergebnis sei gut.

Der Etat für 2024 stand schon kurz vor der Verabschiedung, als das Bundesverfassungsgericht mit einem Urteil am 15. November alle Planungen durchkreuzte. Das Gericht verwarf 60 Milliarden Euro im KTF aus früheren Corona-Kreditermächtigungen als verfassungswidrig. Dadurch fehlte der Koalition Geld für geplante Vorhaben. Lindner sprach von einer Lücke im Etat für 2024 von 17 Milliarden Euro. SPD und Grüne forderten daher eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse, die FDP war dagegen.

