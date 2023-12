Ampel spart im Klimafonds - Höherer CO2-Preis und Flugbenzinsteuer

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Nach wochenlangem Ringen hat sich die Bundesregierung auf einen Bundeshaushalt 2024 verständigt, der massive Einsparungen im Klima- und Transformationsfonds (KTF) und ein weitgehendes Festhalten an der Schuldenbremse vorsieht.

Die am frühen Mittwoch erzielte Einigung beschert Bürgern und Wirtschaft höhere Belastungen. Der CO2-Preis für Sprit und Heizstoffe steigt stärker als geplant, Flugbenzin wird besteuert und ein Milliarden-Zuschuss zu den Strom-Netzentgelten entfällt. Auch Zuschüsse an die Deutsche Bahn wurden gestrichen. Trotz der Einigung muss die Regierung in das Jahr 2024 mit einer vorläufigen Haushaltsführung starten. Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz sprach von "finanzpolitischer Trickserei".

Die Regierung hielt sich auch eine Aussetzung der Schuldenbremse offen für den Fall, dass sich die Kosten für die Ukraine-Hilfe über die eingeplanten acht Milliarden Euro hinaus deutlich erhöhen. Laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt es mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) eine feste Absprache für diesen Fall. Im Finanzministerium wurde aber betont, es gebe dafür keinen Automatismus. Laut Scholz will die Regierung eine Ausnahme von der Schuldenbremse vorsehen für die Fortführung des Fluthilfefonds aus dem Jahr 2021. Dabei gehe es um 2,7 Milliarden Euro. Dies werde noch rechtlich geprüft.

LINDNER: EINIGUNG UNTERSTREICHT HANDLUNGSFÄHIGKEIT

Lindner sprach von einem klaren Signal, dass die Koalition handlungs- und einigungsfähig sei. Um eine Lücke von 17 Milliarden Euro im Etat 2024 zu schließen, sollen dem FDP-Chef zufolge auch im Etat von Arbeitsminister Hubertus Heil 1,5 Milliarden Euro bei Sozialleistungen gespart werden. Lindner kann für sich als Erfolg verbuchen, dass die Schuldenbremse eingehalten werden soll. Es wäre das erste Mal seit 2019.

Auch Habeck als Verhandlungsführer der Grünen zeigte sich zufrieden. Mit der kurz nach 05.00 Uhr am Morgen erzielten Einigung werde die Balance gehalten von sozialer Sicherheit, Impulsen für wirtschaftliche Erneuerung und dem Schutzversprechen für die Ukraine. Fördermittel für die Wasserstoffwirtschaft, Dekarbonisierung der Industrie, zur Finanzierung der EEG-Umlage aus dem Etat und für den klimafreundlichen Heizungstausch blieben bestehen. "Alle diese zentralen Säulen bleiben erhalten", sagte Habeck.

Im nationalen Luftverkehr soll Kerosin künftig besteuert werden, was die Grünen als Erfolg verbuchten. Bei den im November beschlossenen Strompreis-Entlastungen für die Industrie soll es bleiben. Der geplante Zuschuss zu den Strom-Netzentgelten in Höhe von 5,5 Milliarden Euro wird jedoch gestrichen. Bei den zweistelligen Milliarden-Hilfen für die Ansiedelung von Chip-Fabriken bleibt es.

WIRTSCHAFT SIEHT LICHT UND SCHATTEN

Mit der Einigung beendet die Koalition eine wochenlange Hängepartie. Der Etat für 2024 stand vor der Verabschiedung, als das Bundesverfassungsgericht mit einem Urteil am 15. November alle Planungen durchkreuzte. Das Gericht verwarf 60 Milliarden Euro im KTF aus früheren Corona-Kreditermächtigungen als verfassungswidrig. Dadurch fehlte der Koalition Geld für geplante Vorhaben. SPD und Grüne forderten daher eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse, die FDP war dagegen.

Trotz der Einigung steuert die Regierung für 2024 zunächst auf eine vorläufige Haushaltsführung zu, bei der Lindner das letzte Wort bei neuen Ausgaben hat. Die Verabschiedung des Haushalts durch den Bundestag ist frühestens im Januar möglich.

Laut Scholz werden im KTF für 2024 zwölf Milliarden Euro gekürzt, im Finanzplan bis 2027 seien es 45 Milliarden Euro. Insgesamt stünden im KTF noch 160 Milliarden Euro zur Verfügung.

Scholz, Habeck und Lindner hatten mehrfach nächtelang um den Etat gerungen. Habeck ließ am Morgen durchblicken, dass es dabei auch um den Fortbestand der Koalition ging. "Die Verhandlungen sind fertig", schrieb er am Mittwochmorgen um 05.15 Uhr im internen Chat der Grünen-Fraktion, wie Reuters bestätigt wurde. Die Regierung stehe noch, das Ergebnis sei gut.

Unions-Fraktionschef Merz warf der Koalition vor, es sei jetzt schon absehbar, dass die Bundesregierung spätestens Mitte nächsten Jahres die Schuldenbremse erneut aussetzen könnte. "Es ist finanzpolitische Trickserei, mehr ist es nicht", sagte Merz in seiner Antwort auf eine Regierungserklärung des Kanzlers. Die Lage in der Ukraine werde jetzt schon immer dramatischer, die politische Stabilität nehme ab, die militärische Bedrohung zu.

In der Wirtschaft wurde die Einigung begrüßt, Details stießen aber auf Kritik. Der Verband der Automobilindustrie kritisierte das frühere Auslaufen der Elektro-Auto-Förderung. Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger bezeichnete es als "verpasste Chance", nachhaltige Strukturreformen anzuschieben. Der Verbraucherzentrale Bundesverband sprach von einer "Schieflage zulasten der Verbraucherinnen", die durch die steigende CO2-Bepreisung belastet würden. Von einem Ausgleich über ein Klimageld war in der Koalition keine Rede mehr.

