Dax zur Eröffnung höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Mittwoch hatte er 0,2 Prozent schwächer bei 16.766,05 Punkten geschlossen. Die geplanten Einsparungen im Bundeshaushalt sowie der zu diesem Zeitpunkt noch anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sorgten für Zurückhaltung unter den Anlegern. An der Wall Street ließ anschließend die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA im kommenden Jahr den Dow Jones auf einem Rekordhoch schließen.

Am Donnerstag steht der Zinsbeschluss der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Die Währungshüter um Präsidentin Christine Lagarde werden auf ihrer letzten Zinssitzung in diesem Jahr voraussichtlich wie schon im Oktober die Schlüsselzinsen unverändert lassen. Auf der Pressekonferenz nach dem Entscheid dürfte daher vor allem im Fokus stehen, wie schnell die EZB damit beginnen wird, ihre Geldpolitik wieder zu lockern. Am Finanzmarkt wird angesichts einer zuletzt deutlich abebbenden Inflation bereits auf eine erste Zinssenkung im März 2024 gewettet. Ein Zinsschritt nach unten im April ist bereits fest in den Kursen enthalten.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.766,05

Dax-Future

16.955,00

EuroStoxx50

4.530,19

EuroStoxx50-Future

4.584,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

37.090,24 +1,4 Prozent

Nasdaq

14.733,96 +1,4 Prozent

S&P 500

4.707,09 +1,4 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

32.710,47 -0,7 Prozent

Shanghai

2.966,76 -0,1 Prozent

Hang Seng

16.377,72 +0,9 Prozent

(Bericht von Zuzanna Szymanska, Daniela Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)