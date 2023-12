Europas Anleger vor Fed-Entscheid in Festtagsstimmung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach der jüngsten Rekordjagd gehen die Anleger an Europas Börsen vor dem Zinsentscheid in den USA erneut auf Einkaufstour.

Der Dax robbte sich am Mittwoch bis auf einen Punkt an das am Vortag erreichte Allzeithoch heran und zog in der Spitze um 0,3 Prozent auf 16.836 Zähler an. Der EuroStoxx50 legte um bis zu 0,4 Prozent auf 4554 Punkte zu. Börsianer gehen davon aus, dass es zu keiner Zinserhöhung mehr kommt und die Fed spätestens im Mai anfängt, die Zinsen wieder zu senken.

Allerdings dürfte es für Fed-Chef Jerome Powell noch viel zu früh sein, eine oder sogar mehrere Leitzinssenkungen für 2024 anzukündigen, sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets. "Aber schon der kleinste Hinweis zwischen den Zeilen in der Pressekonferenz könnte ausreichen, um die Narrative sinkender Leitzinsen 2024 und neue Kursanstiege anzuheizen." An der Wall Street waren die US-Indizes am Vortag auf neue Jahres-Höchststände geklettert, nachdem sinkende Energiepreise die US-Inflation im November leicht gedrückt hatten. Die US-Verbraucherpreise hatten um 3,1 Prozent zugelegt und damit etwas langsamer als im Oktober mit 3,2 Prozent.

Für Verunsicherung sorgten dagegen geplante Einsparungen im Haushalt 2024, auf den sich die Spitzen der Ampel-Koalition in der Bundesregierung nach wochenlangen Verhandlungen geeinigt haben. "Die Löcher müssen durch Sparen gestopft werden und das drückt in einer ersten Reaktion auf die Stimmung für einzelne Werte wie Lufthansa wegen der Sorge um eine Wieder-Einführung der Kerosinsteuer und SMA Solar wegen der Kürzung der Solarförderung", sagte ein Händler. Aktien des Solartechnikkonzerns SMA Solar brachen um rund fünf Prozent ein, Lufthansa gab knapp zwei Prozent nach.

DOLLAR ZIEHT AN - ÖL UNTER DRUCK

Am Devisenmarkt legte unterdessen der Dollar vor dem Fed-Entscheid leicht zu. Der Dollar-Index zog um bis zu 0,3 Prozent auf 104,03 Punkte an und machte damit den Rückgang vom Vortag wieder wett. "Wenn die Fed heute Abend ihre Zinssenkungserwartungen zurücknimmt, könnte der Dollar-Index eine Chance haben, wieder in die Oktoberspanne von 105 bis 107 zurückzukehren", sagte James Kniveton, Devisenhändler bei Convera.

Dagegen fielen am Rohölmarkt die Ölpreise zeitweise auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten. Die Sorte Brent aus der Nordsee und US-Leichtöl WTI verbilligten sich jeweils um bis zu 1,3 Prozent auf 72,29 Dollar und 67,71 Dollar pro Barrel. Die Furcht vor einer nachlassenden Nachfrage aufgrund des schwächelnden Wirtschaftswachstums verdüsterte die Stimmung. Händler verdauten auch die Auswirkungen des Abschlussdokuments der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai, in dem erstmals eine Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas festgeschrieben wurde, um die Erderwärmung zu begrenzen.

BASF AN DAX-SPITZE

Bei den Einzelwerten sprang Europas größter Chemiekonzern BASF mit einem Kursplus von bis zu 4,7 Prozent an die Spitze der Dax-Gewinner. UBS stufte den Konzern auf "Buy" von zuvor "Sell" herauf. Die Analysten verwiesen auf die überdurchschnittliche Dividendenrendite von rund acht Prozent, die wohl auch nicht sinken werde. Auch eine zehn Milliarden Euro schwere Investition in ein Werk in China wertete UBS positiv.

Nach einem Gewinnsprung und einer nach oben gesetzten Prognose für die Gewinnmarge im laufenden Jahr griffen Anleger auch bei Inditex zu. Der spanische Modekonzern stieg um 1,8 Prozent auf 39 Euro und damit auf ein Allzeithoch. Die Analysten von Sabadell gingen davon aus, dass die Prognose-Anhebung und die starken Ergebnisse die positive Dynamik der Aktie aufrechterhalten werde.

Dagegen machten Anleger bei Morphosys Kasse. Nach der jüngsten Rally gaben die Aktien des Biotech-Unternehmens um rund vier Prozent nach.

