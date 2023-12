Insider - Ampel will Schuldenbremse 2024 wieder einhalten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will die Schuldenbremse im Haushalt 2024 Koalitionskreisen zufolge zunächst nicht aussetzen.

Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch aus Kreisen der Ampel-Koalition in Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatten sich am frühen Morgen auf eine Lösung in der Haushaltskrise verständigt. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Am Mittag wollten sich die drei Regierungsspitzen vor der Presse äußern.

