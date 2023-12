Nordländer rufen zu langfristiger Unterstützung für die Ukraine auf

OSLO (dpa-AFX) - Die nordischen Staaten Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland und Island rufen dazu auf, der Ukraine weiterhin vereint und geschlossen zur Seite zu stehen. "Während Russlands Angriffskrieg weitergeht, müssen wir unser Bekenntnis zu langfristiger politischer, finanzieller, militärischer und diplomatischer Unterstützung für die Ukraine intensivieren", schrieben der finnische Präsident Sauli Niinistö und die Regierungschefs der vier weiteren Nordländer in einem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag in der "Financial Times".

Es handele sich um eine kritische Zeit für die Ukraine, Europa und die globale Sicherheit, mahnte das nordische Quintett an. Russland sei bestrebt, Spaltungen auszunutzen. Stelle man sich nicht mehr vereint gegen den illegalen russischen Angriffskrieg, riskiere man eine Welt mit weniger Freiheit und weniger Sicherheit. Die Botschaft müsse sein, dass man die Ukrainer nicht im Stich lasse. "Jetzt ist nicht die Zeit, müde zu werden."

Die nordischen Länder zählen zu den größten Unterstützern der Ukraine. Seit dem russischen Einmarsch im Februar 2022 haben sie das Land nach eigenen Angaben mit Hilfen im Gesamtwert von schätzungsweise elf Milliarden Euro unterstützt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war am Mittwoch zu einem nordisch-ukrainischen Gipfeltreffen nach Oslo gereist. Zuvor war Selenskyj in Washington gewesen, um eindringlich um weitere US-Unterstützung für sein Land zu bitten. Die Freigabe neuer Mittel wird derzeit jedoch von einem Streit im US-Kongress blockiert./trs/DP/ngu