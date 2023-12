Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Bürgergeld und zur Lohnabstandsdebatte

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Bürgergeld und zur Lohnabstandsdebatte:

"Auch Unternehmerinnen und Unternehmer können gut rechnen. Die Schwelle, ab der sich die Fortführung ihrer Betriebe nicht mehr lohnt, die haben sie bereits in den vergangenen Jahren durch die Pandemie und die Energiekrise infolge des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine ganz gut austesten können. Knapp 3,4 Millionen kleine und mittlere Unternehmen wirtschaften laut Institut für Mittelstandsforschung (IfM) hierzulande. Und von den 5,5 Millionen Bürgergeldbeziehern stehen dem Arbeitsmarkt nur 1,6 Millionen zur Verfügung, die arbeitslos gemeldet sind. Es lohnt sich also auch, auf die Unternehmerinnen und Unternehmer in dieser Debatte zu schauen. Es sind viele. Auch sie könnten sagen: Es lohnt sich nicht mehr. (...) Die Politik sollte sich diesem Problem ebenfalls stellen. Denn wenn immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, Arbeit geben lohnt sich nicht, dann hat Deutschland ein noch größeres Problem."/yyzz/DP/ngu