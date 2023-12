Selenskyj: Positive Signale bei Treffen mit Kongressmitgliedern

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach Gesprächen mit führenden Kongressmitgliedern von "mehr als positiven" Signalen gesprochen. "Aber wir wissen, dass wir Wort und konkretes Ergebnis trennen müssen", sagte Selenskyj am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus laut Übersetzung. Selenskyj betonte, dass er in den Gesprächen angesprochen habe, was ihm wichtig sei. Er hatte sich am Vormittag unter anderem hinter verschlossenen Türen mit Senatorinnen und Senatoren sowie dem republikanischen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, ausgetauscht.

Johnson hatte danach deutlich gemacht, dass sich die Linie der Republikaner nicht grundlegend geändert habe. Die Freigabe neuer US-Hilfe für die Ukraine wird derzeit von einem Streit im US-Parlament zwischen Republikanern und Bidens Demokraten blockiert. Mehr und mehr Republikaner melden Zweifel an der Unterstützung für die Ukraine an oder lehnen diese völlig ab. Sie fordern von Biden mehr Mittel für den Schutz der US-Südgrenze.

Selenskyj sagte weiter, dass er mit Biden darüber gesprochen habe, wie die Ukraine die "Kräfte für das kommende Jahr verstärken" könne. Dabei sei es besonders um das Thema Luftabwehr gegangen. "Wir wollen die Luftschlacht gewinnen und die russische Luftüberlegenheit brechen", sagte der ukrainische Präsident. Wer den Luftraum kontrolliere, kontrolliere die Dauer des Krieges./nau/DP/zb