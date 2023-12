USA: Anstieg der Erzeugerpreise schwächt sich stärker als erwartet ab

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im November etwas stärker als erwartet abgeschwächt. Die Jahresrate fiel von 1,2 Prozent im Vormonat auf 0,9 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang auf 1,0 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stagnierten die Erzeugerpreise. Dies war erwartet worden.

Im vergangenen Jahr waren die Erzeugerpreise wegen der wirtschaftlichen Folgen des russischen Kriegs gegen die Ukraine zeitweise mit zweistelligen Raten gewachsen. Seither hat sich der Preisauftrieb im Trend deutlich abgeschwächt.

Ohne Energie und Lebensmittel legten die Erzeugerpreise gegenüber November 2022 um 2,0 Prozent zu. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 2,3 Prozent gelegen. Die Kernrate ist weniger schwankungsanfällig und vermittelt daher nach Ansicht von Ökonomen ein unverfälschteres Bild von der Preisentwicklung.

Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Gesamtinflationsrate war laut Daten vom Dienstag auf 3,1 Prozent gefallen. Die US-Notenbank Fed wird an diesem Abend über ihre Geldpolitik entscheiden und laut Volkswirten ihre Leitzinsen nicht verändern. Mittlerweile wird schon über Zinssenkungen im kommenden Jahr spekuliert./jsl/jkr/stk