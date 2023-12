WDH/Finanzminister Lindner: 'Keine Reduzierung sozialer Standards'

(Namensschreibung in der Überschrift berichtigt)

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat angekündigt, dass es trotz des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts keine Reduzierung sozialer Standards geben wird. "Viele Ressorts leisten eigene Beiträge, beispielsweise das Verkehrsministerium, auch das Umweltministerium, auch das Arbeitsministerium. Wichtig ist aber, es wird keine Reduzierung von sozialen Standards geben", sagte Lindner am Mittwoch in Berlin. Dennoch erreiche man durch mehr Treffsicherheit bei Sozialleistungen eine Einsparung von 1,5 Milliarden Euro. Als ein Beispiel nannte er den Arbeitsmarkt. So sollten Geflüchtete aus der Ukraine besser vermittelt werden./svv/DP/ngu/mis