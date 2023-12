Zara-Mutter schafft Gewinnsprung - Margenziel angehoben

Madrid (Reuters) - Inflation und Konjunkturflaute prallen am spanischen Modekonzern Inditex ab.

Der Branchenprimus mit seinen Töchtern Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti oder Bershka konnte mit seinen Kollektionen punkten und hob sein Margenziel an, wie Inditex am Mittwoch mitteilte. Statt einer stabilen Bruttomarge peilt der Vorstand nun 2023/24 einen Wert von 75 Basispunkten über Vorjahr an.

"Sie sind in einer sehr guten Position und gewinnen weiterhin starke Marktanteile", kommentierte Alistair Wittet, Portfoliomanager bei Comgest in Paris. Die Steigerung der Bruttomarge bringe die Rentabilität wieder auf ein Niveau wie seit 2015 nicht mehr. Inditex schaffe es, mehr Kleidung zum vollen Preis zu verkaufen. José Ramon Iturriaga, Fondsmanager bei Abante Advisors erklärte zudem: "Das Unternehmen verbessert seine Fähigkeit, Online-Bestellungen sehr schnell auszuliefern und in den Geschäften das anzubieten, was die Verbraucher am meisten wollen."

Im Zeitraum Februar bis Oktober schnellte der Nettogewinn um ein Drittel hoch auf 4,1 Milliarden Euro. Beim Umsatz schwächte sich das Wachstumstempo etwas ab: Die Erlöse stiegen um rund elf Prozent auf 25,6 Milliarden Euro nach einem Plus von 20 Prozent im Vorjahr. Inditex erklärte, die Erlöse seien in allen Regionen und bei allen Marken gestiegen. Allerdings schmälerten Währungseffekte den Umsatz um vier Prozent. Die Herbst/Winterkollektion komme aber gut an, hieß es. Von November bis 11. Dezember seien die Erlöse um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Damit schneidet Inditex besser ab als etwa sein Wettbewerber H&M, der zuletzt die Kaufzurückhaltung infolge der Inflation zu spüren bekam und Umsatzeinbußen verkraften musste. Die Schweden werden am 15. Dezember zur Umsatzentwicklung im Zeitraum September bis November berichten.

