Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax überspringt erstmals 17 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit dem Signal für voraussichtlich drei Zinssenkungen 2024 hat die US-Notenbank Fed die Hoffnungen der Anleger erfüllt. Der Dax reagierte am Donnerstag entsprechend positiv und kletterte erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 17 000 Punkten. "Fröhliche Weihnachten von der Fed", titelte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets in seinem Kommentar.

Zuletzt verbuchte der deutsche Leitindex etwas unter der 17 000er-Marke ein Plus von 1,22 Prozent auf 16 971,09 Punkte. Seine Jahresendrally seit dem Zwischentief im Oktober hat er damit auf 16 Prozent ausgebaut.

Noch besser präsentierten sich am Donnerstag die Indizes hinter dem Dax. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 2,90 Prozent auf 27 194,76 Zähler zu. Der Nebenwerteindex SDax gewann 2,81 Prozent auf 13 442,34 Punkte. Außerdem zog der Eurozonen-Index EuroStoxx um 1,2 Prozent an.

"Die einfache Botschaft der Fed-Sitzung lautet: In Anbetracht merklich gefallener Inflationsraten bedarf es keiner Leitzinsen von über 5 Prozent mehr", erklärte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. Die Notenbanker seien den Vorstellungen der Finanzmärkte gefolgt, die bereits sinkende Zinsen eingepreist haben. Die neue Wirtschaftsprognose der Fed deutet aber darauf hin, dass im kommenden Jahr die Zinsen sogar stärker gesenkt werden als bisher prognostiziert./ajx/jha/