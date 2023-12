EQS-News: INTILION: Erfolgreiche Inbetriebnahme von kombinierten Solaranlagen- und Energiespeicher-Projekt in Niedersachsen

EQS-News: INTILION Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

INTILION: Erfolgreiche Inbetriebnahme von kombinierten Solaranlagen- und Energiespeicher-Projekt in Niedersachsen



Wegweisende Speichertechnologie zum Ausgleich schwankender Energieerzeugung.

Integration von Energiespeichern, die den Strombedarf von 7.000 Haushalten für 2 Stunden einspeichern können. Paderborn, 14. Dezember 2023 –INTILION, ein führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, hat in Zusammenarbeit mit Aquila Clean Energy EMEA, deren Tochtergesellschaft AQ Ampere und dem Solarparkentwickler CEC Solar eines der deutschlandweit ersten Co-Location-Projekte in Betrieb genommen. Im Zuge des Projekts haben die Projektbeteiligten einen ganzheitlichen Ansatz für die Energieerzeugung verfolgt. Dazu wurde ein Solarpark mit einem Batteriespeichersystem von INITLION kombiniert. Die Dimensionierung der Komponenten wurde eng aufeinander abgestimmt, um ein optimales Zusammenspiel zu erreichen.



Dr. André Haubrock, CEO der INTILION AG, kommentiert den erfolgreichen Abschluss des Co-Location-Projekts: „Mit der Realisierung dieses Co-Location-Projekts haben wir ein wegweisendes Projekt abgeschlossen, mit dem wir zeigen, wie unsere Energiespeicher die Energiewende vorantreiben können. Bislang war es üblich, Solar- und Windparks ohne Energiespeicher zu errichten. Da die Stromerzeugung aus Sonne und Wind unregelmäßig ist, fallen Stromerzeugung und -verbrauch zeitlich oft auseinander. Allein im Jahr 2022 wurden deshalb mehr als 8 Milliarden kWh Strom wegen Netzengpässen abgeregelt. Mit unseren Energiespeichern wirken wir dem entgegen. Sie sind von enormer Bedeutung, um erneuerbare Energie dann verfügbar zu machen, wenn sie benötigt wird. Das nun in Betrieb genommene Projekt im niedersächsischen Ammerland zeigt das große Potenzial der Integration von Solarparks mit Batteriespeichersystemen für eine effiziente und nachhaltige Energieversorgung.“



Der Solarpark Ammerland II in Niedersachsen verfügt über eine Produktionskapazität von 8,2 MWp und ist zudem mit einem 3,2 MW Batteriespeichersystem von INTILION mit einer Speicherkapazität von 6,9 MWh ausgestattet. Das Energiespeichersystem ermöglicht es, überschüssigen Strom in Zeiten hoher Solarstromproduktion zu speichern und ihn zu einem späteren Zeitpunkt in das Netz einzuspeisen. Dies schafft die Möglichkeit, Solarstrom auch in den Stunden der Dunkelheit verfügbar zu machen. Darüber hinaus trägt Ammerland II zur Erhöhung der Netzstabilität bei. Durch die Einspeisung von Regelenergie wird das Stromnetz auch dann stabilisiert, wenn sich Abweichungen vom prognostizierten Stromverbrauch ereignen. Die Energiespeicher in Ammerland II sind groß genug, um den Strombedarf von etwa 7.000 Haushalten für 2 Stunden zu speichern. Der kombinierte Solaranlagen- und Energiespeicherpark speist seit mehr als einem Monat Strom ins Netz ein und unterstützt damit die lokalen Produktionskapazitäten.



Über die INTILION Aktiengesellschaft

Die INTILION Aktiengesellschaft („INTILION“) ist eine Anbieterin von innovativen, modularen und skalierbaren Energiespeicherlösungen. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio eignet sich insbesondere für den Einsatz in systemrelevanten und kritischen Infrastrukturen wie Gewerbe, Industrie und Stromnetz. Die Lithium-Ionen-Energiespeichersysteme von INTILION haben eine Speicherkapazität von 70 kWh bis 100 MWh. Mit ihrem Angebot an Lösungen und Dienstleistungen ist die INTILION Vorreiterin auf dem Weg zu einer kohlenstofffreien, flexiblen und digitalen Energiebranche und ermöglicht den Übergang zu klimaneutraler, erneuerbarer und sauberer Energie. Zu den Kunden von INTILION zählen lokale, regionale und internationale Energieversorger, Versorgungsunternehmen sowie Systemanbieter und Engineering-Procurement-Construction(EPC)-Auftragnehmer in Europa. INTILION hat ihren Sitz in Paderborn und gehört zur inhabergeführten HOPPECKE-Unternehmensgruppe, die sich durch mehr als 95 Jahre Know-how und technische Exzellenz im Bereich Batterien auszeichnet.



Weitere Informationen finden Sie unter https://intilion.com



Wirtschaftspressekontakt INTILION:

Monika Collée

E-Mail: Monika.Collee@intilion.com

Telefon: +49 (0) 5251 693 326 2

