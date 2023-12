Fulminanter Kursanstieg und Fokus auf Cloud-Software: Entwickelt sich diese brandheiße SDAX-Aktie etwa gerade zur zweiten SAP?

Es ist ein Geschäftsbereich, der im Moment mit die höchsten Wachstumsraten verspricht. Die Rede ist hier von der Cloud, die sich unter anderem auch durch den Trend hin zu künstlichen Intelligenz rasend schnell entwickelt.

Aber auch cloudbasierte Softwareanwendungen sind mittlerweile zu einem großen Trend geworden. In Deutschland denkt man da natürlich als Erstes an die Firma SAP (WKN: 716460), die in diesem Bereich hierzulande eine Führungsrolle einnimmt.

Sucht man eine erfolgreiche Softwareschmiede aus den hinteren Reihen, stößt man ganz schnell auf das Münchener Unternehmen ATOSS (WKN: 510440). Verschaffen wir uns einmal einen kurzen Überblick und versuchen herauszufinden, ob die ATOSS-Aktie das Zeug zu Größerem haben könnte.

Setzt auf die Cloud

ATOSS hat sich mit seinen Produkten auf digitales Personalmanagement spezialisiert. Damit kann man branchenübergreifend agieren und zudem Lösungen für jede Unternehmensgröße anbieten.

Und so gehören zu den 15.000 ATOSS-Kunden eben nicht nur so große und bekannte Unternehmen wie Edeka, Douglas, die Lufthansa (WKN: 823212) oder die Deutsche Telekom (WKN: 555750). Sondern es lassen sich auch kleinere Firmen wie ATU oder die Reise Bank unter den Nutzern finden.

Wobei ATOSS seinen Schwerpunkt jetzt immer mehr auf den Ausbau des Cloud-Segments legt. Dies kann man als äußerst positive Entwicklung werten. Denn es macht das Arbeiten für die Kunden einfacher und ist durch die regelmäßige Nutzung vor allem aber für ATOSS ein lukratives Geschäft.

Zeigt starkes Wachstum

Schaut man auf die Ergebnisse der ersten neun Monate, so kann man dort fantastische Zahlen ablesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum kann ATOSS mit einem Umsatzanstieg von 35 % aufwarten. Und das Nettoergebnis fiel sogar um 80 % höher aus als im Vergleichszeitraum.

Auch für das Gesamtjahr hält das Softwareunternehmen an seiner positiven Wachstumsprognose fest. Mit geschätzten Umsatzerlösen von 145 Mio. Euro und einem voraussichtlichen Nettogewinn von etwa 30 Mio. Euro steuert ATOSS damit zielsicher auf den 18. Rekordabschluss in Folge zu.

Diese Daten geben uns auch einen deutlichen Hinweis darauf, dass man in der Lage ist, sehr profitabel zu arbeiten. Immerhin könnte man mit diesem Jahresergebnis eine Nettomarge von 20,7 % vorweisen. Diese würde damit obendrein auch noch etwas über dem Durchschnittswert der letzten fünf Jahre von 18,9 % liegen.

Im letzten Quartalsbericht wird zudem darauf hingewiesen, dass die weiteren Marktprognosen äußerst positiv sind. Und so kann ATOSS mit seinem breiten Lösungsportfolio wohl in der Zukunft ganz besonders stark an der digitalen Transformation der Weltwirtschaft partizipieren.

Aktie hebt ab

Gegenüber einem schwachen 2022 hat die ATOSS-Aktie in diesem Jahr gleich wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Mit 218,00 Euro (11.12.2023) notiert sie nämlich aktuell stolze 52 % höher als noch Anfang Januar. Mitte Juli hatte sie überdies ein neues Allzeithoch markiert und so die letztjährige schlechte Entwicklung mehr als wettgemacht.

Dabei war 2022 aber sicherlich nur ein Ausrutscher. Denn in der langfristigen Kursentwicklung können die ATOSS-Papiere mit einer Zehn-Jahres-Performance von 1.430 % ein überragendes Ergebnis abliefern. Bedeutet es doch für diesen Zeitraum schließlich einen durchschnittlichen jährlichen Kursanstieg von 31,36 %.

Die Investoren scheinen der Aktie weiter großes Vertrauen zu schenken. Zu dieser Meinung könnte man jedenfalls kommen, wenn man auf die aktuelle Bewertung schaut, die mit einem KGV von 56 sicherlich in einem etwas höheren Bereich angesiedelt ist.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass es sich bei ATOSS um ein wachstums- und margenstarkes Softwareunternehmen handelt, welches mit seiner Ausrichtung auf die Cloud bestens aufgestellt scheint. Mit einem Gewinn im zweistelligen Millionenbereich ist es aber noch relativ klein.

Auch wenn sie deshalb vielleicht noch lange nicht in die Fußstapfen von Konzernen wie SAP treten kann, so könnte die ATOSS-Aktie aber eventuell das Kunststück vollbringen, seinen Investoren auch in den nächsten zehn Jahren einen tollen Mehrwert zu liefern.

Der Artikel Fulminanter Kursanstieg und Fokus auf Cloud-Software: Entwickelt sich diese brandheiße SDAX-Aktie etwa gerade zur zweiten SAP? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Atoss Software und SAP.

Aktienwelt360 2023