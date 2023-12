GNW-Adhoc: KI wird den E-Commerce in Deutschland transformieren, da Händlerbund und Rezolve zur Generalüberholung des traditionellen Modells ihre Kräfte bündeln

^* Mehr als 200.000 Händler haben jetzt die Möglichkeit, KI zur Steigerung des

E-Commerce einzusetzen * Kunden können mit ihren Geräten einfach in einer von 95 Sprachen sprechen, um Produkte und Dienstleistungen zu finden und zu kaufen (Bitte beachten Sie: Am 17. Dezember 2021 gab Rezolve bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss mit Armada Acquisition Corp. I (NASDAQ: AACI), einer börsennotierten speziellen Übernahmegesellschaft (SPAC), geschlossen hat. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktien des fusionierten Unternehmens an der NASDAQ voraussichtlich unter dem Tickersymbol ?ZONE" gehandelt.) LONDON, Dec. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Händlerbund, Europas größter Online- Handelsverband, hat sich mit Rezolve AI, der innovativen Plattform für mobiles Engagement und Handel, zusammengeschlossen. Diese strategische Allianz zielt darauf ab, das E-Commerce-Erlebnis von über 200.000 Händlern in der DACH-Region zu verbessern. Händlerbund, der für seine umfassenden Dienstleistungen und seinen Support für Online-Händler bekannt ist, wird die hochmoderne KI-Technologie von Rezolve nutzen, um seinen Marktplatz für Produktentdeckungen und -empfehlungen auf Touren zu bringen. Der Schwerpunkt wird zunächst auf der Integration der Brain- Assistant- und Brain-Commerce-Lösungen von Rezolve in den Marktplatz von Händlerbund liegen. Der Brain-Assistant von Rezolve liefert Nutzern wertvolle Informationen und personalisierte Produktempfehlungen und verbessert damit das Einkaufserlebnis als Ganzes. Indes bietet die Brain-Commerce-Plattform ein nahtloses und personalisiertes Einkaufserlebnis, steigert den Umsatz und erhöht die Kundenzufriedenheit für das umfangreiche Händlernetz von Händlerbund. Als Hauptauftragnehmer für Rezolve wird Händlerbund diese innovativen Lösungen aktiv über verschiedene Kanäle vermarkten, darunter soziale Medien, Newsletter und Direktverkäufe an größere Händler. Tim Arlt, der CEO von Händlerbund, sagte: ?Diese Partnerschaft mit Rezolve ist ein Wendepunkt. Es geht darum, die Leistungsfähigkeit der Technologie zu nutzen, um das Erlebnis des elektronischen Handels neu zu definieren. Durch die Integration der KI-Technologie von Rezolve in unseren Marktplatz und unsere Website können wir unseren Nutzern ein unvergleichliches Einkaufserlebnis bieten und gleichzeitig unseren Händlern helfen, ihre Umsätze zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen." Dan Wagner, der CEO von Rezolve AI, fügte hinzu: ?Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Händlerbund, einem führenden Unternehmen der E-Commerce- Branche. Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für unsere gemeinsame Vision, die E-Commerce-Umgebung durch den Einsatz von Technologie zu transformieren. Wir freuen uns, unsere innovativen Brain-Assistant- und Brain-Commerce-Lösungen dem umfangreichen Händlernetzwerk von Händlerbund zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns auf die positiven Auswirkungen, die dies auf die Händler haben wird." Peter Vesco, President Global Financial Services bei Rezolve AI in Deutschland, kommentierte weiter: ?Diese Partnerschaft ist ein wegweisender Schritt vorwärts in der E-Commerce-Branche, da sie unser Fachwissen bündelt, um innovative Lösungen anbieten zu können, die die wachsenden Bedürfnisse von Händlern und Verbrauchern gleichermaßen erfüllen." Weitere Informationen über Händlerbund und Rezolve AI finden Sie unter www.haendlerbund.de und www.rezolve.com (http://www.rezolve.com/). Über Rezolve AI Rezolve AI ist ein führender internationaler Handelsspezialist, der Technologien entwickelt, die das Einkaufserlebnis neu definieren und verändern. Durch die Kombination innovativer Technologien zur Zahlungsabwicklung mit hochentwickelter künstlicher Intelligenz revolutioniert Rezolve das Einkaufserlebnis der Verbraucher. Über Händlerbund: Händlerbund ist der größte Online-Handelsverband in Europa und vertritt über 100.000 Websites und E-Shops. Mit dem Schwerpunkt auf der Bereitstellung umfassender Unterstützung und Dienstleistungen für ihre Mitglieder will Händlerbund die Händler stärken und das Wachstum der E-Commerce-Branche fördern. Medienkontakt: Franziska Rieger Franziska.rieger@hb-capital.de (mailto:Franziska.rieger@hb-capital.de) Urmee Khan urmeekhan@rezolve.com (mailto:urmeekhan@rezolve.com) +44-7576-094-040 °