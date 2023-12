INDEX-FLASH: Dax nach EZB-Aussagen auf Tagestief - Zinswetten lassen nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an Rückenwind verloren. Der Leitzins in der Eurozone blieb erwartungsgemäß unverändert, doch nach den Begleitaussagen der Chef-Währungshüterin Christine Lagarde begannen Börsianer damit, ihre Zinswetten für 2024 etwas geringer anzusetzen. Dies sorgte dafür, dass der Dax seine verbliebenen Gewinne komplett abgab und zuletzt mit minus 0,1 Prozent bei 16 751,24 Punkten ins Minus rutschte. Der EuroStoxx 50 verteidigte nach einem Spitzenanstieg um 1,4 Prozent ein nur noch moderates Plus von 0,2 Prozent.

In der Spitze war der Dax im frühen Handel erstmals in seiner Geschichte über die 17 000-Punkte-Marke vorgedrungen. Als Treiber dafür galten klare Signale der US-Notenbank Fed für voraussichtlich mehrere Zinssenkungen im Jahr 2024, die an der Wall Street einen Rekordlauf in Gang brachten. Von der EZB waren die Worte am Donnerstag allerdings weniger deutlich. Am Markt hieß es, die Anleger preisten nun für 2024 in der Eurozone eine Senkung des Leitzinses um weniger als 150 Basispunkte ein. Zuletzt galt dieser Satz am Markt schon als vorweg genommen./tih/men