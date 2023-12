Norwegens Notenbank erhöht Leitzins überraschend auf 4,50 Prozent

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Oslo (Reuters) - Im Kampf gegen die hartnäckige Inflation hat Norwegens Notenbank den Leitzins überraschend weiter in die Höhe getrieben.

Die Währungshüter in Oslo hoben den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag um einen viertel Punkt auf 4,50 Prozent an. Von Reuters befragte Experten hatten mehrheitlich damit gerechnet, dass sie die Füße stillhalten würden. Sie signalisierten nun allerdings, dass der Leitzins längere Zeit auf dem jetzt erreichten Niveau bleiben dürfte. Die norwegische Krone legte nach dem Zinsentscheid gegenüber dem Euro zu.

Laut Notenbankchefin Ida Wolden Bache ist die Inflation noch zu hoch: "Eine Erhöhung des Leitzinses verringert nun das Risiko, dass die Inflation über einen längeren Zeitraum hoch bleibt", fügte sie hinzu. Der Leitzins werde wahrscheinlich noch "einige Zeit" bei 4,5 Prozent bleiben.

Insbesondere die Kerninflation, bei der Energiepreise ausgeklammert werden, bereitet den Währungshütern in Oslo Kopfzerbrechen. Trotz eines Rückgangs auf zuletzt 5,8 Prozent im November ist die von der Zentralbank angestrebte Rate von 2,0 Prozent noch recht weit entfernt.

(Bericht von Victoria Klesty, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)