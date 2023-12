OUNDUP: Ukrainischer Präsident Selenskyj im Rhein-Main-Gebiet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist im Rhein-Main-Gebiet. Er sei am Donnerstag auf dem Frankfurter Flughafen gelandet, sagte ein Sprecher der Polizei in Frankfurt. Den Angaben zufolge besuchte er daraufhin die Clay-Kaserne der US-Army in Wiesbaden. Seinen Zwischenstopp in der Kaserne werde er demnächst beenden, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Und: "Für die Abreise aus Deutschland wird es erneut zu kurzfristigen Sperrungen kommen."

Der genaue Hintergrund des Aufenthalts in Deutschland war zunächst nicht bekannt. Der ukrainische Präsident war nach einer Reise unter anderem nach Argentinien und den USA zuvor im norwegischen Oslo./chs/DP/mis