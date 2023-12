USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken deutlich

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlich verringert. Es habe einen Rückgang um 19 000 auf 202 000 gegeben, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt einen nahezu unveränderten Wert erwartet.

Der Rückgang der Hilfsanträge deutet auf einen robusten Arbeitsmarkt hin. Die Erstanträge auf Arbeitshilfe rangieren auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Ein robuster Arbeitsmarkt spricht für steigende Löhne, was die Inflation zusätzlich antreiben kann.

Am Vortag hatte die Fed ihre Leitzinsen in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehalten. Auf diesem Niveau liegt der Leitzins seit Juli. Die Notenbank lieferte aber Hinweise auf Zinssenkungen im kommenden Jahr./jkr/bgf/jha/