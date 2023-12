Verbotene Absprachen im Industriebau: Kartellamt verhängt Bußgelder

BONN (dpa-AFX) - Wegen verbotener Absprachen bei der Vergabe von Industriebau-Aufträgen hat das Bundeskartellamt Geldbußen gegen 14 Bauunternehmen und zwölf verantwortliche Personen verhängt. Die Absprachen betrafen 42 Aufträge der Hüttenwerke Krupp Mannesmann, 122 Aufträge der Thyssenkrupp Steel Europe und 14 Aufträge der Deutsche Edelstahlwerke im Zeitraum 2007 bis 2017.

Die Unternehmen hätten über Jahre ein System des gegenseitigen Zuschanzens von Bauaufträgen unterhalten, erklärte Behördenpräsident Andreas Mundt. Das Muster der Absprachen sei jeweils gleich gewesen: "Die an der jeweiligen Absprache beteiligten Unternehmen einigten sich zunächst in Gesprächen vor Ort oder telefonisch darauf, wer den Auftrag gewinnen sollte", sagte Mundt. Das betreffende Unternehmen habe danach den Auftrag zunächst für sich selbst kalkuliert. "Anschließend verschickte es die Kalkulationen an die anderen an der Absprache beteiligten Unternehmen, damit diese zum Schutz höhere Scheinangebote abgeben konnten."

Ausgelöst worden sei das Verfahren durch einen Kronzeugenantrag eines Bauunternehmens. Das Verfahren gegen dieses Unternehmen wurde entsprechend eingestellt. Die Bußgeldbescheide sind nach Angaben des Kartellamts bereits rechtskräftig./tob/DP/jha