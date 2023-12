WOCHENVORSCHAU: Termine bis 27. Dezember 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 27. Dezember 2023

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 14. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Bertrandt, Jahreszahlen 07:30 DEU: MVV Energie AG, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 10:00 DEU: Metro, Pressekonferenz 10:30 DEU: Gasspeicherverband Ines, Online-Pk zur Gasversorgung im Winter 2023/24, Berlin 12:00 DEU: TUI Sommerprogramm-Präsentation 2024, Berlin TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Singulus, Hauptversammlung USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 12/23 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 10/23 05:30 JPN: Industrieproduktion 10/23 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/23 07:00 FIN: Verbraucherpreise 11/23 08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/23 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 11/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/23 (endgültig) 09:00 DEU: DIW Konjunkturprognose Winter 2023 09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid (10.00 h Pk, Bern) 10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt 12/23 10:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 10/23 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 10:30 DEU: ifo-Konjunkturprognose Winter 2023 11:00 DEU: RWI-Konjunkturprognose 11:00 FRA: OECD, Wirtschaftsausblick 12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/23 13:00 DEU: IWH, Konjunkturprognose zum Winter 2023/2024 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Im- und Exportpreise 11/23 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/23 16:00 USA: Lagerbestände 10/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag + 09.00 Rede von Bundesgesundheitsminister Lauterbach + 14.40 Aktuelle Stunde zu den Ergebnissen der Weltklimakonferenz + 08.30 Protestaktion von WWF Deutschland gegen mögliche Kürzungen bei Klimaschutzprogrammen 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit bei Wiedererwerb der türkischen Staatsangehörigkeit BEL: EU-Gipfel, (bis 15.12.23) Brüssel 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu luxemburgischen Steuervergünstigungen für Amazon, Luxemburg RUS: Russlands Präsident Wladimir Putin gibt Jahrespressekonferenz, Moskau ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 15. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Munich Re, Ausblick 2024 (10.00 h Analystenkonferenz) 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q4-Umsatz 10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Volkswagen Konzern Auslieferungen 11/23 15:30 FRA: Sodexo, Hauptversammlung, Issy-les-Moulineaux DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Industrieproduktion 11/23 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/23 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 10/23 08:30 DEU: Deutsche Bundesbank, Konjunkturprognose 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/23 (endgültig) 09:00 CHE: SNB, Direktinvestitionen 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 10/23 11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/23 (endgültig) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/23 11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 12:00 IRL: Handelsbilanz 10/23 14:30 USA: Empire State Index 12/23 15:15 USA: Industrieproduktion 11/23 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 11/23 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/23 (1. Veröffentlichung) EUR: Fitch Ratingergebnis Zypern, Norwegen EUR: S&P Ratingergebnis Lettland EUR: Moody's Ratingergebnis Türkei SONSTIGE TERMINE BEL: Abschluss EU-Gipfel, (seit 14.12.23) Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 18. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Pk, 9.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q4-Zahlen (10.0 h Pk) FRA: Societe Generale, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/23 09:00 CHE: KOF Consensus Forecast 09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/23 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 12/23 16:00 USA: NAHB-Index 12/23 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und einen ehemaligen Maple-Banker, Frankfurt EUR: Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister für Umwelt, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 19. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Accenture, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Carl Zeiss AG, Jahres-Pk 11:00 GBR: Easyjet, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: Fedex, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid CHN: Handelsbilanz 11/23 08:00 CHE: Im- und Exporte 11/23 09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/23 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/23 (endgültig) 11:00 DEU: Ifo Institut Dresden Pressekonferenz zur Konjunkturprognose Ostdeutschland und Sachsen Winter 2023 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 11/23 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: EZB-Bankenaufsicht Pressekonferenz zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP») - Präsenz und Videokonferenz 10:00 DEU: Beginn Zivilprozess gegen Impfstoffhersteller Biontech wegen möglicher Corona-Impfschäden, Frankenthal 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht urteilt zu Klage der Unionsfraktion wegen Pannen in Berlin bei der Bundestagswahl 2021, Karlsruhe 11:00 DEU: Robert Beer Investment, Webinar "Ein Blick auf die Märkte 2024" DEU: Voraussichtlich Verkündung des Urabstimmungsergebnisses bei der Bahngewerkschaft GDL DEU: Urteilsverkündung im Kartellverfahren Süßwarenhersteller, Düsseldorf ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 20. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (10.00 h Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Hornbach Holding, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Douglas, Q4-Zahlen USA: General Mills, Q2-Zahlen USA: Micron Technology, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 11/23 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 12/23 08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/23 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 01/24 08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 11/23 08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/23 08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/23 10:00 POL: Erzeugerpreise 11/23 10:00 POL: Industrieproduktion 11/23 14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/23 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/23 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/23 (vorläufig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zum BKA-Gesetz und Datenplattformen ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 21. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/23 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/23 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 11/23 10:00 NOR: Arbeitslosenquote 12/23 12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: BIP Q3/23 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/23 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly Fed Outlook 12/23 16:00 USA: Frühindikator 11/23 SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: BGH urteilt zu Schutzfähigkeit des USM Haller Möbelbausystems 09:00 DEU: Im Schadenersatzprozess gegen das Lkw-Kartell verkündet das OLG München eine Entscheidung 09:30 DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und einen ehemaligen Maple-Banker ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 22. DEZEMBER TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/23 06:30 NLD: BIP Q3/23 (endgültig) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 11/23 07:00 FIN: Erzeugerpreise 11/23 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 11/23 08:00 GBR: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/23 (endgültig) 08:00 GBR: Leistungsbilanz Q3/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/23 08:45 FRA: Erzeugerpreise 11/23 09:00 ESP: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 11/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/23 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 12/23 12:00 IRL: Erzeugerpreise 11/23 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 11/23 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/23 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 12/23 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 11/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/23 HINWEIS GBR: Verkürzter Börsenhandel bis 13.30 h USA: Anleihenmarkt bis 20.00 h ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 25. DEZEMBER HINWEIS 1. Feiertag "Weihnachten" AUT / BEL / DNK / DEU / FIN / FRA / GBR / HKG / ITA / LUX / NLD / AUS / PRT / SWE / CHE / SGP / KOR / USA - Börsen geschlossen RUS / JPN / CHN - Börsen geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 26. DEZEMBER TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/23 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/23 (endgültig) 14:30 USA: CFNA-Index 11/23 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 10/23 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 12/23 HINWEIS 2. Feiertag "Weihnachten" AUS / BEL / DNK / DEU / FIN / FRA / GBR / HUN / HKG / LUX / NLD / ESP / ITA / AUT / POL / PRT / SWE / CHE - Börsen geschlossen USA / JPN / KOR / RUS - Börsen geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 27. DEZEMBER TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 11/23 07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 12/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 12/23 17:00 RUS: Industrieproduktion 11/23 17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 11/23 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 11/23 ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi