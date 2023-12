DAX® - 17.000 – gutes oder schlechtes Omen?

Die gestrige DAX®-Tageskerze ist eine ganz besondere: So erreichten die deutschen Standardwerte nicht nur erstmals in ihrer Historie die 17.000er-Marke, sondern auch die Hoch-Tief-Spanne von 330 Punkten ist alles andere als alltäglich. Da das neue Allzeithoch in der Folge „abverkauft“ wurde, entsteht unter dem Strich sogar ein „bearish engulfing“. Interessant sind auch die Umsätze, die gestern das höchste Level seit dem Septemberverfall erreichten und auch deutlich höher lagen als am Vortag des entsprechenden September-Rolltermins. In der Summe wird – nach der dynamischen Aufwärtsbewegung um mehr als 2.300 Punkten binnen weniger Wochen – eine Verschnaufpause wahrscheinlicher. Der Verfallstermin liefert dafür schon oft den Startschuss. In diesem Kontext liefert das Sentiment möglicherweise eine wichtige Orientierungshilfe: Gemäß der aktuellen Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) ist der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern auf Jahrestief gefallen (19,3 %). Gleichzeitig steigt der Prozentsatz der Optimisten praktisch auf Jahreshoch (51,3 %). Per Saldo ist die Stimmung kurzfristig fast schon euphorisch, was eher einen Hemmschuh darstellt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

