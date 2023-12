Deutschland liefert Ausrüstung für Bevölkerungsschutz an die Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Mit der Lieferung von Stromgeneratoren, Heizgeräten und weiterer Ausrüstung setzt die Bundesregierung ihre Unterstützung der Ukraine fort. Das Land erlebe den zweiten Winter inmitten des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung des Bundesinnenministeriums und des Außenministeriums. "Ziel ist es, den Städten und Gemeinden insbesondere in den frontnahen Gebieten zu helfen".

Innenministerin Nancy Faeser sprach laut Mitteilung vom größten Logistikeinsatz in der Geschichte des Technischen Hilfswerks. "Wir unterstützen die ukrainische Feuerwehr, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz. Wir werden jetzt 500 weitere Stromgeneratoren sowie Heizgeräte, Zelte und Wohncontainer liefern. Damit helfen wir der Ukraine, auch weiterhin den massiven Angriffen auf die Energieinfrastruktur standzuhalten und Menschen in Not unterzubringen", sagte die SPD-Politikerin.

Außenministerin Annalena Baerbock zufolge haben die Hilfen einen Umfang von 6,1 Millionen Euro. "Denn kurz vor Weihnachten, während viele von uns einen Weihnachtsmarkt besuchen und Geschenke besorgen, setzt Russland auch in diesem Winter seinen unmenschlichen Kältekrieg gegen die Energieinfrastruktur der Ukraine unbeirrt fort. Mit dem Ziel, dass bei minus 20 Grad Wasserleitungen einfrieren und Menschen vor Kälte sterben", sagte die Grünen-Politikerin laut Mitteilung./kli/DP/mis