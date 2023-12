Dow Jones Industrial Average® - Vorstoß in „uncharted territory“!

Seit Ende Oktober hat der Dow Jones® um fast 5.000 Punkte zulegen können. Auf Wochenbasis schlägt sich diese fulminante Rally in sieben positiven Wochenkerzen in Folge nieder. Für einen echten Knalleffekt sorgt zudem das neue Allzeithoch bei 37.288 Punkten, denn der Vorstoß in „uncharted territory“ sorgt für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Der beschriebene Ausbruch wird von Seiten diverser Indikatoren bestätigt. Hervorheben möchten wir an dieser Stelle das jüngste MACD-Kaufsignal auf Monatsbasis sowie den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy. Wo könnten die amerikanischen Standardwerte noch hinlaufen? Im Bereich der historischen Rekordstände bleiben nur noch wenige Verfahren um die nächsten Widerstände abzuleiten. Aus der 138,2%-Fibonnaci-Projektion des gesamten 2022er-Rückschlags ergibt sich das nächste Anlaufziel bei 40.120 Punkten. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf Anlegerinnen und Anlegern eine wichtige Orientierungshilfe: Um den aktuellen Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es, die Hochpunkte bei rund 35.600 Punkten in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

