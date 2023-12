EQS-News: MPPM GmbH: Zwei Auszeichnungen und eine starke Performance im November 2023

Emittent / Herausgeber: MPPM GmbH / Schlagwort(e): Fonds

MPPM GmbH: Zwei Auszeichnungen und eine starke Performance im November 2023 Eppstein, 15. Dezember 2023 – Die MPPM GmbH freut sich zum Ende des Börsenjahres über zwei namhafte Auszeichnungen. Laut Wirtschaftsmagazin Capital (Nummer 11/2023) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) zählt MPPM zu den besten Fondsboutiquen Deutschlands. Besonders erfreulich ist dabei, dass die Gesellschaft beim Kriterium „Fondsqualität (Portfolio)“ insgesamt 40,1 von 50 erzielbaren Punkten erreicht hat. Die Qualität des Fonds wurde anhand von drei Kriterien ermittelt: Die Information Ratio gibt an, ob es dem Fondsmanager gelingt, durch die aktive Abweichung von einem Vergleichsindex (Benchmark) zusätzliche Erträge (Outperformance) zu erzielen. Zudem wurde für jede Fonds-Vergleichsgruppe eine individuelle Benchmark definiert, um die Risikoprämien zu ermitteln – also zu messen, welchen Ertrag die Bereitschaft, ein bestimmtes Risiko einzugehen, liefert. Schließlich wurde berechnet, welcher Teil des Fondsvermögens aktive Renditen generiert und welche Kosten innerhalb dieses aktiven Anteils anfallen (Active Expense Ratio). Insgesamt basiert die Bewertung auf drei Kernbereichen: Fondsqualität, Management und Service. Darüber hinaus zählen Manfred Piontke, Volker Glaser und Dr. Thomas Meyer von MPPM laut dem Handelsblatt Research Institute auch 2023 zu den „renommiertesten Fondsmanagern“ mit Fokus auf Aktien in Deutschland. Mit einer durchschnittlichen Wertentwicklung von 7,6% p.a. innerhalb der letzten drei, sehr herausfordernden Jahre liegt der MPPM Deutschland unter den besten 20% der 25 ausgezeichneten Deutschland-Fonds. Das Fondsmanagement freut sich über beide Auszeichnungen und sieht sich in der Ausrichtung des Fonds auf eine ausgewogene Mischung aus Value- und Growth-Aktien bestätigt. Im Fokus stehen attraktive Wachstums- und günstig bewertete Substanz-Titel. Dieser Mix aus Growth und Value soll neben einer guten Performance auch eine nachhaltige und stetige Wertentwicklung sicherstellen. Auch per Ende November 2023 kann der MPPM Deutschland mit einer positiven Performance überzeugen. So erzielte der Fonds im November einen Wertzuwachs von 12,32%. In der Zeit von Januar bis Ende November weist er eine Performance von 14,51% aus. Zahlreiche Titel des aus rund 30 Einzelaktien zusammengestellten Portfolios zeigen im Jahresverlauf eine sehr erfreuliche Entwicklung. Zweistellige Wertzuwächse konnten im November beispielsweise die EQS Group (+65% nach dem öffentlichen Übernahmeangebot eines Private-Equity-Investors), Infineon, Elmos, Redcare Pharmacy, Yoc, Formycon, SAF-Holland, Medios, Nexus, Sixt Vz., Kontron, GFT Technologies und Amadeus FiRe verzeichnen. Auf Jahressicht zählen zu den Investments mit dem höchsten prozentualen Wertbeitrag außerdem Heidelberg Materials, Siltronic sowie Traton. Die zehn Kernpositionen des Fonds sind aktuell: Kontron, Siltronic, Formycon, Allianz, Freenet, Traton, Elmos, Porsche Automobil Holding SE, Sixt Vz. und CompuGroup. Neben dem Fonds MPPM Deutschland bietet MPPM eine individuelle Vermögensverwaltung für Privatkunden ab einem Volumen von 300.000 Euro zu attraktiven Konditionen an. In der Vermögensverwaltung agiert MPPM ebenfalls erfolgreich. Je nach Risikoklasse weisen die Depots seit Beginn des Jahres auch hier Wertzuwächse im zweistelligen Prozentbereich aus. Kontakt Ansprechpartner: Volker Glaser MPPM GmbH Gimbacher Straße 13 D-65817 Eppstein Tel +49 (6198) 588 37 95 Mobil +49 172 7230 948

