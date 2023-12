Israel: Fähigkeiten der Hamas im Gazastreifen erheblich geschwächt

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel hat eigenen Angaben zufolge die Fähigkeiten der Hamas im Gazastreifen erheblich geschwächt. "Israel gewinnt ganz klar den Krieg", sagte Regierungssprecher Eylon Levy am Freitag. Die Schwächung der Hamas zeige sich in vielerlei Hinsicht. "Wir sehen das an einem dramatischen Rückgang des Raketenbeschusses auf Israel", sagte Regierungssprecher Eylon Levy am Freitag. Zudem hätten sich erst am Donnerstag wieder 70 Mitglieder der Islamistenorganisation im Norden des Gazastreifens ergeben.

Angesichts der wachsenden internationalen Kritik wegen der vielen Opfer und des großen Leids im Gazastreifen, betonte Levy, die Armee versuche Schaden für Zivilisten zu vermeiden. Die Hamas bemühe sich aber, die Zahl der zivilen Opfer zu maximieren, um Sympathien zu gewinnen und so diplomatischen Druck auf Israel aufzubauen. "Wir haben diesen Krieg nicht begonnen. Wir wollten diesen Krieg nicht."

Die UN-Vollversammlung hatte erst am Dienstag einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen verlangt. 153 Länder stimmten für das von Ägypten eingebrachte Papier, 10 dagegen. 23 Länder enthielten sich, darunter auch Deutschland. Resolutionen der UN-Vollversammlung sind nicht rechtlich bindend.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel verübt hatten./cir/DP/nas