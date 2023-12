Israelische Armee birgt Leiche von Geisel der Hamas

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Jerusalem/Gaza (Reuters) - Spezialeinheiten der israelischen Armee haben die Leiche einer der von der Hamas verschleppten Geiseln geborgen.

Es handele sich um den 28-jährigen Franzosen Elia Toledano, teilte das Militär am Freitag mit. Untersuchungen von Experten hätten seine Identität festgestellt. Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna sprach der Familie von Toledano ihr Beileid aus. Medienberichten zufolge war Toledano auf dem Musikfestival in Israel, das die Hamas am 7. Oktober überfiel und dort ein Massaker anrichtete. Insgesamt 1200 Menschen in Israel wurden getötet und etwa 240 Geiseln genommen. Seitdem greift das israelische Militär den Gazastreifen aus der Luft, zu Boden und vom Meer aus an. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei bislang fast 19.000 Menschen getötet, Tausende weitere werden vermisst und unter den Trümmern unzähliger zerstörter Gebäude befürchtet.

Am Freitag verstärkte Israel seine Angriffe auf den Norden und den Süden des Gazastreifens. In Chan Junis kamen palästinensischen Angaben zufolge vier Menschen - davon zwei Kinder - bei dem Bombardement eines Hauses ums Leben. Mehrere wurden verletzt. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, dass bei den Angriffen auf Chan Junis und Rafah an der Grenze zu Ägypten Dutzende getötet oder verletzt wurden.

US-Präsident Joe Biden und sein Nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan, setzten sich einem Insider zufolge bei Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dafür ein, die Intensität der Angriffe auf das dicht besiedelte Küstengebiet herunterzufahren. Die Gespräche seien konstruktiv, sagte Sullivan im israelischen Fernsehsender Channel 12. Zu Details oder einem Zeitplan wollte er sich aber nicht äußern. Am Freitag steht ein Gespräch von Sullivan mit Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas in Ramallah an. Er wolle mit Abbas über eine Reform und die Wiederbelebung der Palästinensischen Autonomiebehörde sprechen, sagten US-Vertreter. Die Autonomiebehörde bestimmt unter Abbas die Geschicke im Westjordanland, das aber teilweise von Israel besetzt ist. Im Gazastreifen übernahm die Hamas 2007 die Kontrolle, nachdem sie bei der palästinensischen Parlamentswahl ein Jahr zuvor gesiegt hatte. Seither gab es in keinem der beiden Palästinensergebiete eine Parlamentswahl mehr.

(Bericht von Hatem Maher, Fadi Shana und Ari Rabinovitch, geschrieben von Kerstin Dörr, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)