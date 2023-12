Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Einsparplänen der Ampel

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Einsparplänen der Ampel:

"Klimaschutz kostet Geld, das war immer klar. Es ist aber enorm wichtig, die Belastungen gerecht zu verteilen. Und da haben die Sparpläne Schlagseite, weil die Ampel auf ein bereits beschlossenes Element verzichtet: das Klimageld. Die Mehreinnahmen aus der CO2-Bepreisung sollten den Bürgern teils zurückgegeben werden - in gleicher Höhe. Was bedeutet: Geringverdiener, die zudem weniger CO2 emittieren als Wohlhabende, profitieren mehr; die entstehenden Härten werden abgefedert. Zu Recht mahnt etwa die Nürnberger Wirtschaftsweise Veronika Grimm an, dass dieses Instrument nun zum Zuge kommen muss. Nachbessern, Ampel!"/yyzz/DP/nas