Pressestimme: 'taz' zu CO2-Preis/Klimageld

BERLIN (dpa-AFX) - "taz" zu CO2-Preis/Klimageld:

Wenn man Klimaschutz so betreibt wie die Ampelkoalition, muss man sich nicht wundern, wenn einem die WählerInnen davonlaufen. Das größte Aufregerthema im Haushaltspaket ist, dass der CO2-Preis für Heizöl, Gas, Benzin und Diesel zum 1. Januar stärker steigt als bisher geplant. Gerade weil sie so wenig verdienen, zahlen ärmere Menschen einen größeren Anteil ihres Budgets für Energie. Nicht umsonst kritisieren diesen Punkt nicht nur AfD und CDU, sondern auch die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, der Sozialverband VdK und die Linkspartei. Deshalb muss die Koalition dringend das Klimageld einführen. Damit könnte der Staat einen großen Teil des CO2-Preises an die BürgerInnen zurückzahlen. Arm wie Reich würden den gleichen Betrag erhalten, obwohl Bezieher niedriger Einkommen in der Regel weniger Treibhausgasemissionen verursachen und absolut gesehen weniger für den CO2-Preis zahlen. Das wäre der soziale Ausgleich, der den Rückhalt für den Klimaschutz stärken würde.