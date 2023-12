Schlussquartal bei H&M läuft schlechter als erwartet

Stockholm (Reuters) - Der schwedische Modekonzern H&M hat im abgelaufenen Quartal einen stärkeren Umsatzrückgang verbucht als erwartet.

Die Erlöse sanken in den drei Monaten bis Ende November in lokalen Währungen um vier Prozent und damit so stark wie seit dem dritten Quartal 2022 nicht mehr, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Analysten hatten mit einem Minus von drei Prozent gerechnet. H&M will seine Gewinnmarge auf zehn Prozent im kommenden Jahr steigern; in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres waren es 5,9 Prozent. Dazu nehmen die Schweden geringere Erlöse in Kauf.

(Bericht von Anna Ringstrom und Helen Reid, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)