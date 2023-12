GNW-Adhoc: Curia ernennt Gerald Auer zum Chief Financial Officer

^ALBANY, New York, Dec. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, gab heute die Ernennung von Gerald Auer zum Chief Financial Officer bekannt. Er wird zum 1. Januar 2024 in die Organisation eintreten. ?Ich freue mich, Herrn Auer zu Beginn des neuen Jahres bei Curia willkommen zu heißen", so Philip Macnabb, CEO von Curia. ?Herr Auer bringt umfassende Erfahrungen in der Leitung von Finanzabteilungen mit und kann eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen. Ich bin zuversichtlich, dass er eine unschätzbare Bereicherung für unser Team sein wird und dazu beitragen wird, uns für ein starkes Jahr 2024 zu positionieren." Zuletzt war Auer als CFO bei Al Dahra tätig, einem Unternehmen, das sich auf das Agrobusiness spezialisiert hat. Davor war Auer CFO der EMEA-Crop-Science- Division von Bayer, einem Life-Science-Unternehmen mit Schwerpunkt Gesundheit und Landwirtschaft, sowie CFO von Bayer Schweiz. Er war mehr als 20 Jahre bei Bayer tätig und hatte verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich inne. Dabei leitete er Finanzfunktionen innerhalb der globalen Organisation in den Regionen Nord- und Lateinamerika sowie Europa, Naher Osten und Afrika. Auer studierte an der Universität Marburg in Deutschland, wo er seinen Master in Betriebswirtschaftslehre erwarb. Derzeit lebt er mit seiner Familie in Basel, Schweiz, plant aber, im Jahr 2024 nach Raleigh, North Carolina, umzuziehen. ?Curia ist ein dynamisches Unternehmen in der CDMO-Branche mit einer inspirierenden Mission, das Leben von Patienten zu verbessern", so Auer. ?Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von Curia, um diese Mission für unsere Kunden und deren Patienten voranzutreiben." Über Curia Curia ist ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, das pharmazeutischen und biopharmazeutischen Kunden Produkte und Dienstleistungen von der Forschung und Entwicklung bis hin zur kommerziellen Produktion anbietet. Mit fast 4.000 Mitarbeitern an 27 Standorten in den USA, Europa und Asien unterstützt Curia seine Kunden auf dem Weg von der Neugier zur Heilung. Erfahren Sie mehr unter CuriaGlobal.com (http://www.curiaglobal.com/). Curia - Kontaktinformationen: Viana Bhagan +1 518 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com (mailto:corporatecommunications@CuriaGlobal.com) °