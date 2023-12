Weitere Konfrontationen an Grenze zwischen Israel und Libanon

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die Konfrontationen zwischen Israels Armee und der Hisbollah im Libanon halten an. Die Hisbollah erklärte am Sonntag, sie habe mehrere Ziele der israelischen Truppen in der Grenzregion angegriffen. Dabei habe es "bestätigte Opfer" gegeben, hieß es in einer Mitteilung. Der Hisbollah-nahe Fernsehsender Al-Manar berichtete, die Miliz habe im Ort Sasa im Norden Israels vier Soldaten angegriffen auf ihrem Weg zu einem Militärposten.

Israels Armee sprach von Angriffen aus dem Libanon unter anderem auf die israelischen Orte Sasa und Dovev. Die Armee habe mit Artilleriebeschuss reagiert. Sie habe zudem Infrastruktur der Hisbollah angegriffen.

Seit Beginn des Gaza-Krieges vor mehr als zwei Monaten kommt es immer wieder zu Konfrontationen zwischen Israels Armee und der Hisbollah in der israelisch-libanesischen Grenzregion. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg 2006./jot/DP/he