Bericht zur Zukunft der deutschen Ostseefischerei erwartet

BERLIN (dpa-AFX) - Seit dem vergangenen Jahr befasst sich eine vom Bundesagrarministerium eingesetzte Leitbildkommission mit der Zukunft der Ostseefischerei. Am Montag (12.30 Uhr) soll der Abschlussbericht in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt werden. In der Kommission mit 30 Beteiligten sind Behörden, Verbände und Wissenschaft vertreten.

Um den Fischbestand und den ökologischen Zustand der Ostsee steht es schlecht. So dürfen deutsche Ostseefischer auch 2024 nur wenig Dorsch und Hering fangen. Die EU-Staaten beschlossen im Oktober, dass in der westlichen Ostsee Hering weiterhin weitgehend nicht gezielt gefischt werden darf. Allerdings gibt es Ausnahmen für kleine Boote./moe/DP/he